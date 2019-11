Hannover

Vier Männer haben insgesamt siebenmal Fahrkartenautomaten in die Luft gesprengt, um an das Geld darin zu gelangen. Das sah die 18. Große Strafkammer des Landgerichts Hannover als erwiesen an. Es verurteilte die Täter deshalb zu teils mehrjährigen Haftstrafen. Schajan T. und Marcel H. erhielten eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Dimitros F. eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten, wobei eine frühere Verurteilung in die Strafe mit einbezogen wurde. Aziz Z. hingegen erhielt eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Angeklagte verursachten einen Schaden von 210.000 Euro

Die Angeklagten hatten zwischen Mitte Januar und Mitte März 2019 mit sogenannten Polenböllern Fahrkartenautomaten in Hannover und der Region in die Luft gesprengt. Dabei sollen sie 17.500 Euro erbeutet und einen Sachschaden von 210.000 verursacht haben. Durch einen Zeugenhinweis kam die Polizei den Tätern schließlich auf die Spur und konnte sie im März und April dieses Jahres festnehmen. Nun sah auch die Kammer unter Vorsitz von Richter Patrick Gerberding es als erwiesen an, dass sich die Angeklagten unter anderem des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion strafbar gemacht haben. Zusätzlich wurden sie wegen Sachbeschädigung und Diebstahls mit Waffen verurteilt.

Bande in wechselnder Besetzung

Das Gericht ging dabei davon aus, dass die Angeklagten jeweils in unterschiedlichen Konstellationen als Mittäter die Taten begangen hatte. Das hatte vor allem Auswirkungen auf Schajan T., der nach eigenen Angaben zwar bei mehreren Taten das Auto gefahren hatte, jedoch nie an den Sprengungen direkt beteiligt war. Doch das Gericht befand, dass er die Taten auch als seine eigenen wollte. Die Beteiligten seien arbeitsteilig vorgegangen. T. habe dabei eigene Recherchen angestellt und ein erhebliches Eigeninteresse an der Tat gehabt. Jedoch milderte das Gericht wegen der sogenannten Kronzeugenregelung seine Strafe, da er bei sämtlichen Taten erhebliche Aufklärungshilfe geleistet habe.

Enorme Wucht: Das Display des Automaten am Sehnder Bahnhof wurde meterweit in Richtung eines Fahrradständers geschleudert. Quelle: Sehnde News

Aziz Z. hingegen war nach eigener Aussage nur bei einer Tat dabei, hatte sich jedoch geweigert aus dem Auto auszusteigen. Daher hatte sein Verteidiger Vyacheslav Varavin auch auf Freispruch plädiert. Doch das Gericht sah das anders: Es nahm auch bei ihm eine Mittäterschaft an. Das Gericht sah es außerdem als erwiesen an, dass Marcel H. dem Angeklagten Dimitrios F. in zwei Fällen Hilfe geleistet hatte, indem er ihm die Böller beschaffte. Zudem wurde er wegen der letzten Tat in Sehnde als Mittäter verurteilt.

Zwei Angeklagte werden in Entziehungsanstalt untergebracht

Bei dieser Tat nahm das Gericht sowohl bei H., als auch bei F., der wegen der Beteiligung an den ersten zwei Taten freigesprochen wurde, eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit an, da sie zuvor Alkohol und Kokain konsumiert hatten. Zudem ordnete die Kammer die Unterbringung der beiden in einer Entziehungsanstalt an. Dabei wies Richter Gerberding darauf hin, dass eine solche Unterbringung eben kein „Goodie“ sei, sondern eine belastende Maßnahme und führte den Angeklagten auch die Konsequenzen vor Augen: „Wenn das nicht klappt, dann geht es eben zurück in den Knast.“

Lesen Sie auch

Von Alina Stillahn