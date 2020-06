Hannover

Die Polizei sucht nach dem Fahrer und dem Beifahrer eines blauen Mercedes CLK, der am Freitagabend im hannoverschen Stadtteil List vor den Beamten geflüchtet ist und dabei einen Unfall verursacht hat. Die Besatzung eines Streifenwagens wollte die Männer an der Kreuzung Spannhagenstraße und Grethe-Jürgens-Straße um kurz vor 19 Uhr kontrollieren. Als die Einsatzkräfte sich mit ihrem Fahrzeug hinter den Mercedes setzten, um die Kontrolle vornehmen zu können, beschleunigte der Fahrer des CLK seinen Wagen und flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Mercedes rammt Radfahrer

Der Mercedes bog zunächst nach links in die Gottfried-Keller-Straße ein. Dort musste der Fahrer des Mercedes kurz bremsen, weil ihm ein anderes Auto entgegenkam. Anschließend setzte er seine Flucht mit deutlich zu hohem Tempo fort. Dabei nahm er einem Radfahrer auf der Podbielskistraße die Vorfahrt. Der Mercedes stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen. Der 30 Jahre alte Radler stürzte, blieb aber unversehrt.

Anschließend setzte der Mercedes seinen Weg über die Podbielskistraße in Richtung Innenstadt fort. An der Einmündung der Spannhagenstraße bog er trotz roter Ampel nach links in die Hermann-Bahlsen-Allee ab und fuhr weiter mit hohem Tempo in Richtung Klingerstraße. Am Weidetorkreisel entkam der Fahrer des Mercedes seinen Verfolgern.

Kennzeichen des Mercedes passten nicht zum Fahrzeug

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Inzwischen steht fest, dass das auswärtige Kennzeichen des Mercedes nicht zu dem Fahrzeug passt. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug, zu den Insassen oder auch zu weiteren Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer (0511) 1 09 27 17 zu melden.

Von Tobias Morchner