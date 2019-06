Hannover

Bei einem Unfall in Hannover-Stöcken sind am Dienstagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei waren gegen 6 Uhr zwei Autos zusammengestoßen, als ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes SL350 auf der Stelinger Straße nach links in die Hansastraße abbiegen wollte. Dabei übersah der Mann offenbar den entgegenkommenden Fiat Seicento einer 21-Jährigen und prallte gegen den Kleinwagen.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 9000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet unter Telefon (0511) 109 18 88 um Zeugenhinweise – insbesondere mit Blick auf die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Kreuzung mehr als zwei Stunden lang gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von pah