Hannover

Bei einer Messerstecherei im Steintor-Viertel ist am Sonnabendabend ein Mann (55) schwer verletzt worden. Der Unbekannte stach sechs Mal auf das Opfer ein, danach flüchtete er. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte es am Sonnabend gegen 20.20 Uhr auf der Georgstraße in Höhe des Schnellrestaurants McDonald’s eine Auseinandersetzung gegeben, an der zwei Männer beteiligt waren. Im Verlauf des Streits zückte der unbekannte Täter ein Messer.

Mehrere Stichverletzungen

Als das Opfer am Boden lag, stach der Unbekannte sechsmal auf den 55-Jährigen ein. Er erlitt Stichverletzungen am Oberkörper sowie an Hüfte und Bein. „Der Mann wurde schwer verletzt. Es besteht aber keine akute Lebensgefahr“, so Polizeisprecher Martin Richter. Möglicherweise kannten Täter und Opfer einander. Erste Zeugenvernehmungen deuten laut Richter jedenfalls darauf hin.

Der 55-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Fahndung der Polizei nach dem Messerstecher verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon (05 11) 1 09 55 55.

Von Britta Mahrholz