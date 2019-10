Hannover: Messeschnellweg wird an zwei Nächten in Richtung Norden voll gesperrt

Hannover

Der Messeschnellweg Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Messe-Süd und Hannover-Mittelfeld wird in dieser Woche zweimal nachts gesperrt. Das teilte die Landesstraßenbaubehörde am Dienstag mit. Grund sind Reparaturarbeiten an der Fahrbahn. Läuft alles nach Plan, soll die Strecke jeweils noch vor Einsetzen des morgendlichen Berufsverkehrs wieder freigegeben werden.

Arbeiten sollen zum Berufsverkehr erledigt sein

Bereits am Mittwochabend gibt es ab 19.30 Uhr eine Vollsperrung zwischen Messe-Süd und Messe-Nord. Die Umleitung führt ab der Anschlussstelle Messe-Süd über die Lissabonner Allee und die Weltausstellungsallee zur Auffahrt Messe-Nord. Die Freigabe der gesperrten Schnellwegstrecke am nächsten Morgen ist für 5 Uhr vorgesehen.

Am Donnerstagabend folgt dann ebenfalls ab 19.30 Uhr die Sperrung des Bereichs zwischen Messe-Nord und Hannover-Mittelfeld. Die Umleitung zwischen beiden Anschlussstellen führt über Emmy-Noether-Allee, Laatzener Straße und Wülfeler Straße. Die Arbeiten auf dem Messeschnellweg sollen am Freitagmorgen gegen 5 Uhr abgeschlossen sein.

Wetter kann Bauarbeiten verzögern

Die jeweiligen Umleitungen an den beiden Sperrungsnächten werden laut Landesbehörde entsprechend ausgeschildert. Es wird allerdings empfohlen, das Gebiet nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Die genannten Uhrzeiten seien aber lediglich Richtwerte, heißt es: „Witterungsbedingt kann es zu zeitlichen Verschiebungen kommen.“

Von Peer Hellerling