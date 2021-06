Hannover

Diese Rohrsanierung wird für viele Mieter zur Tortur. Seit März werden in einem großen Wohn- und Geschäftshaus an der Ricklinger Pfarrstraße Rohre und Bäder saniert. 21 Mietparteien sind betroffen, für sie stehen zwei provisorisch hinter Bretterverschlägen eingerichtete Toiletten im Keller als Ersatz bereit. Vor der Haustür steht ein Duschcontainer mit vier Duschen, aber keiner Möglichkeit, sich separat umzuziehen. „Lärm, Dreck, platzende Zeitpläne und schlechte Kommunikation – es ist einfach nicht mehr auszuhalten“, sagt Mieter Franz-Josef Schulz.

Rohrtausch ist eine Belastung

In Hannover sind Zigtausende Wohnhäuser nach dem Krieg neu gebaut worden. Der Großteil ist rund 70 Jahre alt, überall müssen jetzt dringend die Trink- und Abwasserrohre ausgetauscht werden. Solche Arbeiten sind für alle Beteiligten eine Belastung, weil oft wochenlang die Bäder nicht nutzbar sind. Selten aber gibt es derart heftigen Streit wie jetzt in Ricklingen.

Improvisierte Toilette im Keller während einer monatelangen Rohrsanierung: Für jedes Geschlecht gibt es nur einen Bretterverschlag - und der für die Männer befindet sich im Aufenthaltsraum der Bauarbeiter. Quelle: Conrad von Meding

„Wir fühlen uns von einigen Mietern regelrecht attackiert“, sagt Frank Oettinger von der gleichnamigen Sanitärfirma, die die Leitungen für die Hausverwaltung Grüschow saniert. Am ersten Tag der Arbeiten hätten die Mieter Polizei, Feuerwehr, Gewerbeaufsichtsamt und Gesundheitsamt alarmiert. „Die Sanierung von Leitungssträngen gehört zu unserem Kerngeschäft – aber so etwas wie in diesem Haus haben wir noch nie erlebt“, sagt Oettinger-Baukoordinater Manfred Wehlmann.

Corona hat Arbeiten behindert

Tatsächlich hat wohl die Corona-Krise die Arbeiten behindert. Mieterversammlungen zum Auftakt durften nur in kleinstem Kreis abgehalten werden, die Ablaufpläne kamen durcheinander, weil pro Wohnung nur zwei Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten durften. „Insgesamt sind wir aber im Zeitplan“, beteuert Wehlmann. In zwei Wochen würden die Arbeiten abgeschlossen, wenn der Maler jetzt zügig durchkäme.

Ein Duschcontainer mit vier Duschen für 21 Wohnungen - aber keiner Möglichkeit, sich blickgeschützt umzuziehen. Quelle: Conrad von Meding

Für die Mieter aber war es eine schwere Zeit. „Meine Frau und Kind sind zehn Wochen zu meinen Eltern nach Seelze gezogen“, sagt etwa Bewohner Christian Kubylanski. Die Hygienesituation mit den provisorischen Toiletten und dem Duschkeller sei nicht zumutbar gewesen. Auch Mohammed Mohammed ist mit drei Kindern für einen Monat zu seinen Eltern gezogen. „Erst hieß es, in 15 Tagen sei das Schlimmste vorbei – aber alles hat länger gedauert.“

Bad nach sechs Wochen noch im Rohbauzustand

Bei Mieter Schulz ist das Bad seit dem 3. Mai Bad nicht nutzbar und jetzt erst im Rohbauzustand, die gesamte Wohnung ist eingestaubt. 2000 Euro habe er für eine Ersatzunterkunft für seine dreiköpfige Familie gezahlt. „Was hier läuft, ist eine Zumutung“, sagt er.

Nichts ist abgeklebt, überall ist Staub: Badezimmersanierung in der Pfarrstraße 41 in Hannover-Ricklingen. Quelle: privat

Bei der Hausverwaltung Grüschow sagt Maurice Kasprzak, die Arbeiten seien „massiv durch das Verhalten der Bewohner beeinträchtigt“ worden. Man habe das Projekt in dem siebengeschossigen Haus bereits in drei Abschnitte geteilt, sodass Familien aus maximal neun Wohnungen gleichzeitig die Nottoiletten und Duschen hätten nutzen müssen. Schnellere Bauzeiten seien nicht möglich.

Der Ärger im Haus bleibt. Die Mieter hoffen, dass bald alles vorbei ist.

Von Conrad von Meding