Seit anderthalb Jahren suchen Anne und Jannik Kühler nun schon eine neue Wohnung in der Nordstadt. Damals wurde Tochter Mike geboren, allmählich wird die Wohnung zu klein. Aber es ist schwierig, obwohl es bei den Doppelverdienern nicht am Geld scheitert. Es gibt einfach zu selten freie Wohnungen. „Täglich schaue ich mir Anzeigen an“, sagt Anne Kühler, die als Ärztin im Friederikenstift arbeitet. „Wenn mal eine passende Wohnung dabei ist, dann ist das Angebot oft innerhalb weniger Stunden wieder weg, weil es zu viele Interessenten gibt – und wenn ich 24-Stundendienst habe, kann ich nicht so schnell reagieren.“

Die Familie will unbedingt in der Nordstadt bleiben, weil sie dort verwurzelt ist, weil sie an dem Stadtteil die Lebendigkeit und das viele Grün schätzt – und weil Mike dort einen Betreuungsplatz hat. Aber wer im Moment in Hannover eine Wohnung sucht, der weiß: Es ist eine Qual.

Wohnungssuche dauert immer länger – besonders bei Familien

Kein Wunder, dass die Umzugsquote in Hannover dramatisch gesunken ist. Fast jeder Zweite (48 Prozent) braucht aktuell vier oder mehr Monate, um eine neue Behausung zu finden, und jeder Vierte (27 Prozent) sogar sieben Monate oder länger. Zum Vergleich: 2005 benötigte knapp die Hälfte der Wohnungssuchenden maximal vier Wochen, um eine neue Wohnung zu finden. Besonders hart trifft es Familien: Fast die Hälfte von ihnen (43 Prozent) suchen länger als sechs Monate nach einer Wohnung oder einem Haus, ein Viertel sogar länger als ein Jahr. Die Daten stammen aus der „Wanderungsmotivbefragung“, die die Stadt Hannover im vergangenen Jahr publiziert hat.

Eine von vielen: Familie Kühler will unbedingt in der Nordstadt bleiben – auch, weil Mike dort einen Betreuungsplatz hat. Quelle: FRANSON

Mieten in Hannover zuletzt erneut um 6,1 Prozent gestiegen

Weil Nachfrage und Angebot am Mietmarkt so stark auseinanderklaffen, steigen die Mieten in Hannover immer stärker. Dem aktuellen Mietspiegel zufolge liegt der Durchschnitts-Quadratmeterpreis für Kaltmieten aktuell bei 6,91 Euro, ein Anstieg um 6,1 Prozent zum Mietspiegel 2017. Wer allerdings im Moment eine Wohnung sucht, der kennt ganz andere Zahlen.

14 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete

14 Euro pro Quadratmeter zahlen Wohnungssuchende in begehrten Wohnlagen laut Mietspiegel für Wohnungen ab Baujahr 2010 mit bis zu 85 Quadratmeter und guter Ausstattung – Kaltmiete, versteht sich. Normalverdienerfamilien können sich das kaum leisten, für eine 100-Quadratmeterwohnung sind schnell 1800 bis 2000 Euro Miete inklusive Heiz- und Nebenkosten fällig. Und auch wenn die Stadt die Neubauaktivität kräftig angeschoben hat und überall Baugebiete ausweist: Im Moment ist keine Beruhigung in Sicht. Einer Analyse des Immobilienportals Immowelt zufolge sollen die Immobilien-Kaufpreise in Hannover bis 2030 um 62 Prozent steigen, der höchste Anstieg aller deutschen Großstädte. Und die Kaufpreise schlagen voll auf die Mieten durch.

„Immer wieder Massenbesichtigungen“

Auch Ärztin Theresa Kirchner (26) und Bauleiter Manuel Elwenspeck (32) suchen eine Drei- bis Vierzimmerwohnung in Hannover. Kirchner fängt jetzt nach ihre Studium als Assistenzärztin an der MHH an, Elwenspeck arbeitet bisher in Paderborn, jetzt wollen beide zusammenziehen. Bis zu 1200 Euro Warmmiete möchten sie für 75 Quadratmeter ausgeben – das hätte vor wenigen Jahren noch zu reihenweise Angeboten geführt. Jetzt aber hat sich das Verhältnis umgekehrt: „Immer wieder haben wir uns bei Massenbesichtigungen mit 25 anderen Interessierten in den Wohnungen gedrängt“, sagt Elwenspeck.

Würden gerne auf eine neue Wohnung anstoßen: Manuel Elwenspeck und Theresa Kirchner suchen eine Wohnung in Südstadt, Mitte oder List. Quelle: privat

Ihr Wunschtermin: Im September, wenn Kirchner ihren neuen Job in der MHH antritt, würden sie gerne ihre gemeinsame Wohnung beziehen. Seit Mitte Mai suchen sie intensiv in Hannover – und wissen, dass sie wohl mehrere Monatsmieten parallel zahlen müssen, wenn endlich die richtige Wohnung dabei ist. Eigentlich müssten sie mit zwei festen Einkommen ganz oben auf der Wunschliste der Vermieter stehen. Gehaltsnachweise, Schufa-Auskunft, alles haben sie vorbereitet, teilweise müssen auch Auskünfte darüber gegeben werden, ob es in der Vergangenheit Mietstreit gab. „Das können wir alles nachweisen“, sagt der Bauleiter. Doch es wird immer schwieriger, in den beliebten Stadtteilen Hannovers eine Wohnung zu finden.

Stadt verstärkt Wohnungsförderung

Überall entstehen derzeit Neubaugebiete, am Mittellandkanal in der List und in der Wasserstadt Limmer, an der Schulenburger Landstraße im Norden und am Kronsberg im Süden. Um soziale Spaltung zu verhindern, stockt die Stadt zudem ihr Programm der Wohnungsbauförderung auf, von dem auch Mittelschichtfamilien profitieren sollen. 23,5 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren zusätzlich als Subventionen in den Wohnungsbau investiert werden, wenn Investoren im Gegenzug auch im Neubau Kaltmieten von maximal 7,20 Euro anbieten. Die Stadt hofft, dass sich so der Mietmarkt entspannt und es wieder leichter wird, auch in den begehrten Innenstadtquartieren wieder eine Wohnung zu finden.

Wie gut wohnen Sie? Straßenkarte erstmals interaktiv Hannovers Mietspiegel soll helfen, Transparenz am Wohnungsmarkt zu schaffen und allzu kräftige Mietsteigerungen zu verhindern. Er legt anhand von Baujahr, Wohnungsgröße, Ausstattungskriterien und vor allem der Wohnlage die ortsübliche Vergleichsmiete fest, die ein Vermieter maximal um 10 Prozent überschreiten darf. Um ihn lesen zu können, muss man allerdings wissen, in welche Wohnlage die Stadt die eigene Straße einsortiert hat. Fast 4000 Straßen gibt es in Hannover. Wir haben das Straßenverzeichnis erstmals digitalisiert: Auf HAZ.de ist es möglich, den gesuchten Straßennamen einzugeben und sofort die Antwort zu erhalten, ob sich die eigene Wohnung in einer „normalen“ oder „guten“ Wohnlage befindet.

Von Conrad von Meding