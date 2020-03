Hannover

Eine 27-jährige Frau hat am frühen Freitagmorgen in ihrer Wohnung in Hannovers Südstadt einen Einbrecher in ihrem Schlafzimmer eingeschlossen. Die Polizei konnte den randalierenden Täter wenig später problemlos in der Wohnung festnehmen.

Mit einer Holzlatte die Balkontür eingeschlagen

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 50-jährige Einbrecher gegen 4 Uhr morgens den Balkon der Wohnung im Hochparterre an der Berliner Allee bestiegen und anschließend mit einer Holzlatte die Glasscheibe der Balkontür eingeschlagen. Laut Polizei wurde die Mieterin von dem Lärm aufgeschreckt, verließ fluchtartig ihr Schlafzimmer, verschloss die Tür hinter sich und dem Einbrecher und alarmierte die Polizei.

Eingeschlossener Einbrecher randaliert

Einsatzkräfte konnten den Mann in der Wohnung vorläufig festnehmen. Der eingeschlossene Täter hatte dort zuvor noch randaliert. Er wurde in Polizeigewahrsam gebracht und sollte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover noch am Freitag in einem beschleunigten Verfahren verurteilt werden. Die 27-Jährige überstand die Aufregung unverletzt.

Von Ingo Rodriguez