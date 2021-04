Hannover

Anwohner in Hannovers Südstadt sind in Sorge: Am vergangenen Freitag hat es in einem nicht mehr genutzten Verwaltungsgebäude auf dem ehemaligen Gelände des Südbahnhofs bereits zum zweiten Mal innerhalb von nur einer Woche gebrannt. Die Polizei geht nach bisherigem Stand in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Dachstuhl steht in Flammen

Zuletzt hatten die bislang unbekannten Täter ein Feuer im Dachstuhl des früheren Bürogebäudes gelegt. Die Feuerwehr musste Teile des Dachs für die Löscharbeiten entfernen. Es gab keine Verletzten. An dem Abend hatten mehrere Passanten und Anwohner gegen 21.10 Uhr das Feuer gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Dachstuhl bereits in Flammen gestanden. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 23.30 Uhr unter Kontrolle.

Zum ersten Mal hatte es am Sonnabend, 17. April, in dem Gebäude gebrannt. Unbekannte hatten das Feuer im ersten Obergeschoss gelegt, den Brand konnte die Feuerwehr löschen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der beiden Brandstiftungen nicht aus. Auf dem Gelände nahe des alten Südbahnhofs befand sich vorher ein Mineralölhandel. Seit mehr als zehn Jahren ist das Unternehmen dort aber nicht mehr tätig. Das Gebäude ist leer, die Anlagen stehen still.

In den vergangenen kühlen Monaten haben häufig Obdachlose das Gebäude zum Übernachten genutzt, um es wenigstens ein bisschen warm zu haben. „Glücklicherweise war das Gebäude bei den beiden Bränden leer“, sagt Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne (SPD). Es sei nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn bei den Bränden noch Menschen in den Gebäuden gewesen wären.

Jugendliche nutzen Gelände als Abenteuerspielplatz

Anwohner vermuten eine Gruppe Jugendlicher als Brandstifter. Denn junge Leute hätten das Gelände in den vergangenen Wochen immer wieder als Abenteuerspielplatz genutzt, heißt es dort. Anwohner sorgen sich jetzt vor erneuten Brandstiftungen. Denn auf dem Areal befinden sich neben dem alten Verwaltungsgebäude auch noch alte Abfüllanlagen des Mineralölhandels. Und niemand weiß, ob es dort noch Rückstände von Treibstoff oder sogar bisher noch nicht geleerte Lager gibt, berichtet Bezirksbürgermeister Pollähne über die Sorge der Anwohner.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden. Der Kriminaldauerdienst ist unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 zu erreichen.

Von Mathias Klein