Hannover

Gespannt sitzen die Schülerinnen und Schüler des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums im Stuhlkreis ihrer Aula. Eine weitere Schülerin sitzt am Flügel auf der Bühne und spielt die Europahymne – Beethovens „Ode an die Freude“. Kurz darauf kommt Ministerpräsident Stephan Weil zusammen mit der Schulleitung und Personenschützern herein, setzt sich auf den freien Stuhl im Kreis, und die gemeinsame Schulstunde anlässlich des Europatages beginnt.

Bei dem Besuch von Weil steht Europa im Vordergrund. Schülerinnen und Schüler verschiedener Projekte, AGs und Kurse des Gymnasiums haben in den vergangenen zwei Wochen einen Film, Präsentationen und Fragen für den Ministerpräsidenten vorbereitet. Eigentlich erleben sie Europa in ihrem Schulalltag, doch durch die Corona-Pandemie gibt es Einschränkungen: „Vieles im Bereich internationalen Begegnungen fällt im Moment hinten runter“, sagt Schulleiterin Katja Schader.

„Europa bedeutet Sicherheit, Frieden und Menschenrechte“

Die Corona-Pandemie hat unter anderem die KKS Big-Band getroffen. Eigentlich wollten die Schülerinnen und Schüler im vergangenen Jahr nach Russland reisen. 2018 waren sie in China und Polen, wo sie in verschiedenen Jazzklubs auftraten und sich mit der jüdischen Geschichte in Polen auseinandersetzten. Die Reise nach Russland möchte die Big Band auf jeden Fall nach der Pandemie nachholen und hofft bald wieder gemeinsam an einem Ort proben zu können.

Ein Eindruck, welche Bedeutung Europa und die Europäische Union für die Schülerinnen und Schüler haben, vermittelt der Film des Politikkurses der zwölften Jahrgangsstufe und der Sprachlernklasse. Die Sprachlernklasse besteht aus Jugendlichen der fünften bis neunten Jahrgänge, die kürzlich nach Deutschland gezogen sind und die für sie neue Sprache noch lernen. Ein Teil von ihnen kommt aus dem europäischen Ausland wie Griechenland, Polen und Bulgarien. Andere kommen aus dem Libanon, dem Iran und dem Senegal. Für sie alle steht Europa für Sicherheit, Demokratie, Frieden und Menschenrechte, erzählen sie.

„Viele Werte sind für uns selbstverständlich“

Die Schülerinnen und Schüler der Sprachlernklasse drehten für den Besuch von Ministerpräsident Stephan Weil zusammen mit dem Politikkurs der Jahrgangsstufe zwölf einen Film. In dem Video erzählen die Schülerinnen und Schüler, welche Bedeutung Europa und die EU für sie haben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Für die Schüler des Politikkurses steht Europa neben Frieden auch für die freie Reisemöglichkeit und Freiheit. „Viele Werte sind für uns in Europa selbstverständlich, dabei sind sie ein riesengroßes Glück“, sagt Weil. Die Europa AG der fünften und sechsten Jahrgangsstufe hat sich Fragen für den Besuch des Ministerpräsidenten überlegt. Neben der Frage, ob die Türkei in die EU aufgenommen werden sollte, geht es auch um Klimaschutz und wo Deutschland ohne die EU heute stehen würde. Dabei lässt Weil es sich nicht nehmen, Gegenfragen an die beiden Schüler zu stellen: „Ohne die EU wäre Europa bei Weitem nicht so gut geworden“, antwortet Schüler Carlos.

AbiBac: Käthe-Kollwitz-Gymnasium bietet deutsch-französisches Abi als einzige Schule in Niedersachsen an

Einen besonderen Stellenwert hat Europa für die Schülerinnen und Schüler der elften und zwölften Jahrgangsstufe, die sich für das AbiBac entschieden haben: ein deutsch-französisches Abitur, das in beiden Ländern anerkannt wird. Von dem Abschluss erhoffen sie sich bessere Chancen auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Allerdings erleben sie auch, dass die Suche nach einem Studienplatz in Frankreich in der Praxis nicht immer einfach ist, da die Punktevergabesysteme sich unterscheiden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Entsprechend wünschen sie sich ein europaweit einheitliches System. Dieses Problem erlebe Weil in vielen Bereichen der EU: „Da wo es konkret wird, ist die Definition von einem gemeinschaftlichen Standard noch schwer“ sagt er. Das Käthe-Kollwitz-Gymnasium ist in Niedersachsen bisher die einzige Schule, die das AbiBac anbietet. Das liege auch daran, dass das Angebot von Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern viel Engagement abverlange, und das freiwillig kommen müsse. Am Käthe-Kollwitz-Gymnasium verdeutliche das AbiBac das hohe Europa-Engagement der Schule, lobte der Ministerpräsident.

Von Leona Passgang