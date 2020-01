Hannover

Die Polizei ist am Mittwochabend zu einer Moschee in Hannover-Misburg gerufen worden. Auf dem gepflasterten Gehweg vor dem Gebäude an der Anderter Straße war gegen 18 Uhr ein Koran in Brand gesetzt worden. Mitglieder der muslimischen Gemeinde hatten einen Mann dabei beobachtet, ihn verfolgt und die Behörde informiert. „Wir ermitteln gegen ihn wegen des Verdachts der Beschimpfung von Bekenntnissen, so heißt der exakte Straftatbestand“, sagt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Dieses Vergehen kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.

Verdächter brachte Koran selbst mit

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Verdächtige das religiöse Buch nicht aus der Moschee gestohlen, sondern es selber mitgebracht und auf dem Gehweg angezündet. „Zwischen dem Tatverdächtigen und den Gemeindemitgliedern gibt es seit Längerem Streitigkeiten“, sagt Heilmann. Das bestätigt auch Recep Bilgen, der Vorstand des Landesverbandes der Muslime in Niedersachsen gegenüber der HAZ. „Er wohnt in der Nachbarschaft und fühlt sich offensichtlich durch die Moschee gestört“, sagt Bilgen. War in einer offiziellen Stellungnahme des Landesverbandes zunächst noch die Rede von einem „abscheulichen und widerwärtigen Anschlag“ auf die Moschee, spricht Bilgen von dem Vorfall als „gezielte Provokation der Gemeindemitglieder“.

„Täglich verbalen und körperlichen Angriffen ausgesetzt“

Denn der 55-Jährige muss die Koran- Verbrennung gut geplant haben. „ Am Mittwochabend fand in der Moschee ein Gesprächskreis statt. Als die Teilnehmer das Gebäude verließen, um nach Hause zu gehen, entdeckten sie den brennenden Koran“, sagt Bilgen. „Tagtäglich sind wir als muslimische Bevölkerung verbalen und körperlichen Angriffen ausgesetzt. Wir müssen uns gemeinsam gegen den antimuslimischen Rassismus, gegen Antisemitismus und den Rassismus im Allgemeinen stellen“, heißt es in der Stellungnahme des muslimischen Landesverbandes.

Von Tobias Morchner