Hannover

Hat der Großbrand auf dem Recyclinghof in Misburg-Süd Ende April die Schadstoffbelastung in der Umgebung erhöht? Diese Frage hat sich neben Anwohnern auch die SPD-Fraktion im Bezirksrat Misburg-Anderten gestellt. In der jüngsten Sitzung des Gremiums erhielten die Stadtteilpolitiker sowie Bürgerinnen und Bürger erste Antworten der Stadt Hannover.

Bereits während des Großbrands hatte die Stadt in Absprache mit dem Fachbereich Umwelt der Region Hannover sogenannte Wischproben im Umkreis der Noris GmbH genommen. Die Analyse und Auswertung der Proben ergaben: Über die reguläre Belastung hinaus war im Umkreis des Brandes keine erhöhte Schadstoffbelastung festzustellen.

Gewerbeaufsichtsamt kontrollierte Lagerhalle zuletzt im Januar

Die SPD-Fraktion forderte auch eine Bewertung der Verwaltung im Hinblick auf präventive Maßnahmen zu einer besseren Brandschutzverordnung. Schließlich habe es in den vergangenen Jahren immer wieder Brände im Gewerbegebiet Misburg-Süd gegeben, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Robert Schmitz. Bei Überprüfungen der Lagerhalle der Noris Entsorgung GmbH durch das Gewerbeaufsichtsamt habe die Halle dem genehmigten Bestand entsprochen, hieß es nun in der Antwort der Verwaltung. Zudem seien alle fünf Jahre sogenannte Brandverhütungsschauen durchgeführt worden. Das Gewerbeaufsichtsamt habe die Halle zuletzt im Januar überprüft.

Lesen Sie auch: So erlebten Anwohner den Brand in Misburg

Bei regelmäßigen Überprüfungen seien kleinere nutzungsbedingte Mängel aufgefallen, die jedoch umgehend durch das Unternehmen beseitigt worden seien. Bedenken seitens des Gewerbeaufsichtsamts habe es keine gegeben. Bei einem möglichen Neubau soll der Fachbereich Feuerwehr frühzeitig in die Brandschutzplanung einbezogen werden.

Feuerwehr entnahm Wasser aus Mittellandkanal

CDU-Bezirksratsmitglied André Becker stellte in der jüngsten Bezirksratssitzung die Frage, ob es nicht einen Löschteich in unmittelbarer Nähe gegeben hätte, aus dem die Feuerwehr Wasser hätte entnehmen können. Bei dem Teich handele es sich um ein Regenrückhaltebecken, sagte Udo Möller, Sprecher der Stadt auf Anfrage der HAZ. Die Wasserreserven bedienten eine Sprinkleranlage, entsprechend sei das entnehmbare Volumen begrenzt gewesen. Trotzdem sei neben dem Wasser aus dem Mittellandkanal auch Wasser aus dem Teich während der Löscharbeiten zum Einsatz gekommen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der abgebrannten Lagerhalle waren Kunststoffabfälle gelagert gewesen. Eine direkte Auswirkung auf die Verwertung von gelben Säcken im Stadtgebiet gebe es durch den Brand nicht, hieß es in der Antwort des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha). Die gelben Säcke würden nun auf einer Deponie in Lahe verarbeitet werden.

Von Leona Passgang