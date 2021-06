In einem Hochhaus an Meyers Garten in Hannover-Misburg dauert die Reparatur des Aufzugs nun schon gut acht Monate. Die Mieter werfen Vermieter Vonovia vor, aus Kostengründen die Reparatur zu verschleppen. Dort hat man der bisherigen Aufzugfirma gekündigt – und verspricht, dass nun alles besser werden soll.