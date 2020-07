Misburg

Zehn neue, markante Gebäude entstehen zurzeit in Misburg. Die Unternehmensgruppe World-Investment baut an der Hannoverschen Straße in Misburg ein neues Quartier mit 49 Eigentumswohnungen. Alle haben bodentiefe Fenster, Parkettböden, Terrassen, Balkone oder Dachterrassen. Die zehn Häuser haben alle maximal zwei Stockwerke in Carrée-Bauart, um sich der Umgebung anzupassen. „Daher ist auch der Projektname Carrée10 entstanden“, erklärt Dimitri Lambrecht, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe World-Investment.

Durch die „ansprechende Bebauung mit Innenhofcharakter“ hätte der Verkaufserfolg nicht lange auf sich warten lassen. 70 Prozent der Wohnungen seien schon verkauft worden – fertig soll das Quartier im zweiten Quartal 2021 sein.

Anzeige

Die Neubauten werden auf dem ehemaligen Gelände eines lange Zeit ansässigen Metallbaubetriebes errichtet, ein gut 5000 Quadratmeter großes Areal. In naher Umgebung befinden sich sich Meyers Garten und der Mittellandkanal.

Weitere HAZ+ Artikel

Bauprojekt im Zeitplan

„Dank einer umfangreichen Grundstücksentwicklung des Bauträgers folgt nun eine neue Bebauung für den Stadtteil Misburg“, sagt Lambrecht stolz. Acht der zehn Häuser seien auch barrierefrei.

Wie teuer genau der Bau ist, möchte der Geschäftsführer der Gruppe nicht verraten. „Es bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich“, sagt er. Derzeit sei der Rohbau fast fertig, die Außenwände werden gerade verputzt. Auch die Tiefgaragen gäbe es schon. „Wir sind sehr weit und liegen gut im Zeitplan“, erzählt Lambrecht.

Wohnungen noch frei

Die Vermarktung der Wohnungen übernimmt die Firma selbst. Interessierte können sich bei Michaela Quast unter Telefon (0 51 51) 6 09 84 26 oder der E-Mail-Adresse quast@world-investment.de melden.

Lesen Sie auch

Von Laura Ebeling