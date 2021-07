Hannover

Nach einem schweren Lkw-Unfall mit einem getöteten Fahrradfahrer ist die Unfallstelle in Hannover-Misburg so umgebaut worden, dass Abbiegeunfälle dieser Art dort nicht mehr passieren sollten. Wie die Polizei in Hannover mitteilte, soll die Neugestaltung der Anderter Straße in Höhe des Betonwerks insbesondere schwächere Verkehrsteilnehmer besser schützen.

Im Dezember war ein 73 Jahre alter Radfahrer unter einem abbiegenden Lastwagen eingeklemmt und gut 25 Meter weit mitgeschleift worden. Der 54-jährige Lkw-Fahrer aus Bayern hatte die Kollision wohl zunächst nicht bemerkt. Autofahrer mussten ihn darauf aufmerksam machen.

Nach Polizeiangaben war der Fahrradfahrer auf der falschen Straßenseite unterwegs gewesen. Er geriet unter die Zugmaschine des 40-Tonners, als der Fernfahrer auf die Anderter Straße Richtung Südschnellweg abbog. Der Fahrradfahrer wurde an der Vorderachse des Lkw eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden.

Empfehlung der Unfallkommission

Nach dem Unfall hatte die Unfallkommission die Stelle in Augenschein genommen und empfohlen, die Kreuzung neu zu gestalten. In dem Gremium sitzen neben Polizisten auch Vertreter von Straßenbau- und Verkehrsbehörde, bei Bedarf kommen Mitarbeiter der Üstra hinzu.

Die Kommission macht Vorschläge, wie unfallträchtige Stellen entschärft werden können.

In Misburg ist nun das Tempolimit von 50 auf 30 reduziert worden, teilte die Polizei Hannover mit. In dem Bereich dürfen nur noch Pkw am Straßenrand abgestellt werden, damit anderen Verkehrsteilnehmern die Sicht nicht versperrt wird. Außerdem wurde die Radfahrerfurt rot eingefärbt. Motorisierte Verkehrsteilnehmer sollen so besser auf möglicherweise querende Fahrradfahrer hingewiesen werden. Der Bereich für Radfahrer war vorher lediglich mit einer gestrichelten Linie markiert gewesen.

Von Karl Doeleke