Hannover

Eine 25-jährige Frau ist am Neujahrsmorgen in Hannover-Misburg von zwei Männern auf offener Straße angegangen worden. Die Täter entrissen ihrem Opfer die Handtasche und flüchteten mit der Beute. Die junge Frau trug bei dem Vorfall leichte Verletzungen davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Behörde war die junge Frau gegen 4 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Noltemeyerbrücke ausgestiegen und anschließend in Richtung der Buchholzer Straße gegangen. In Höhe eines Supermarktes traf sie auf zwei Männer, die sofort versuchten, der 25-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Als der Versuch zunächst nicht glückte, schlugen sie auf ihr Opfer ein, bis die Frau ihre Tasche losließ. Die Männer rannten zu Fuß mit der Beute in Richtung Stadt davon. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau in eine Klinik.

Die Täter trugen schwarze Winterjacken mit Kapuzen. Beiden hatten einen Dreitagebart und wirkten, nach Angaben der jungen Frau wie Südländer. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Süd unter der Nummer (0511) 1 09 36 20 entgegen.

Von Tobias Morchner