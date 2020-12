Hannover

Der Neubau des Misburger Bads rückt näher. Die Stadt rechnet mit einem Baustart im Herbst kommenden Jahres, zwei Jahre später könnte das Hallenbad fertig sein. Das teilte Sportdezernentin Konstanze Beckedorf am Montag im Sportausschuss mit. „Auf unsere Ausschreibung hat nur ein einziger Bieter ein Angebot vorgelegt“, sagte Beckedorf. Insgesamt sei es ein schwieriges Verfahren gewesen. Derzeit werde die Wirtschaftlichkeit des Vorschlags geprüft. Im März soll die Ratspolitik über die Pläne entscheiden.

Schlechte Erfahrungen

Die Stadt will den Neubau in öffentlich-privater Partnerschaft ( ÖPP) umsetzen. Das bedeutet, dass ein privates Unternehmen im Auftrag der Stadt das Bad errichtet. Die Kosten dürften bei mindestens 20 Millionen Euro liegen. Die Stadt hat beim Misburger Bad eigentlich keine guten Erfahrungen mit ÖPP-Verfahren gemacht: 2007 ließ der private Betreiber s.a.b. das Bad für 13,5 Millionen Euro sanieren, finanziert durch einen Kredit der Stadt. Bei den Bauarbeiten wurden aber so schwere Schäden verursacht, dass die Stadt das Bad wegen statischer Probleme vor vier Jahren schließen musste. Den Sanierungskredit zahlt die Verwaltung noch bis zum Jahr 2037 ab – da ist das alte Bad längst Geschichte.

Von Andreas Schinkel