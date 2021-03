Hannover-Misburg - Randalierer richten Schäden an Buchhandlung an – zwei Mal in einer Woche

Die Polizei Hannover sucht derzeit in Misburg nach dem oder den Tätern, die innerhalb einer Woche die Buchhandlung Wegener beschädigt haben. Warum ausgerechnet ein Buchhandel Opfer von Vandalismus wurde, ist noch völlig unklar.