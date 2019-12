Misburg

Das Kurt-Schwitters-Gymnasium in Hannovers Stadtteil Misburg könnte ein Fall für die Abrissbirne werden. Der Schulbau stand bislang als Sanierungsfall im städtischen Investitionsprogramm. Bei den Reparaturarbeiten sollte es um einen Anbau ergänzt werden. Jetzt lässt die Verwaltung aber prüfen, ob ein Neubau nicht die günstigere Variante sein könnte. Dadurch ist auch unklar, wann mit dem Gebäude an der Straße Hinter der Alten Burg überhaupt etwas passiert.

Das Gymnasium, in dem aktuell rund 800 Schüler unterrichtet werden, stammt aus dem Jahr 1975, Es hieß zunächst Gymnasium Misburg und wurde dann 1995 nach dem hannoverschen Künstler Kurt Schwitters benannt.

Zustand deutlich schlechter als erwartet

Ursprünglich hatte die Stadt geplant, den Schulbau für die Rückkehr zur neunjährigen Schulzeit an den Gymnasien zu erweitern und das in die Jahre gekommene Bestandsgebäude zu sanieren. „Im Zuge der Planungen und der baukonstruktiven Untersuchungen hat sich der Zustand der Bestandsgebäude als deutlich schlechter herausgestellt, als zuvor ersichtlich war“, teilt Stadtsprecher Dennis Dix mit. Dieses betreffe unter anderem die Tragkonstruktion der Decken, aber auch die Fassaden.

Sanierung samt Anbau würde 30 Millionen Euro kosten

In ihrem ursprünglichen Investitionsprogramm hatte die Stadt die Arbeiten am Kurt-Schwitters-Gymnasium mit Kosten von etwa 10 Millionen Euro veranschlagt. Jetzt könnten sie sich auf bis zu 30 Millionen Euro summieren – was die Frage aufwirft, ob ein Neubau nicht sinnvoller wäre.

Termin steht in den Sternen

Beide Varianten werden derzeit von der Stadt intensiver untersucht und gegeneinander abgewogen. Der Neubau würde laut Dix voraussichtlich am jetzigen Standort entstehen; alternativ werde auch ein anderes Grundstück in Misburg geprüft. Was den Zeitplan angeht, war im Investitionsprogramm zunächst von einer abgeschlossenen Sanierung samt Anbau im Jahr 2021 die Rede. Einen neuen Termin gibt es angesichts der laufenden Untersuchungen nicht; er liegt aber in jedem Fall nicht vor dem Jahr 2023.

Auch Schwimmbad und AMK-Haus sind marode

Neben dem Kurt-Schwitters-Gymnasium sind eine Reihe weiterer städtischer Gebäude im Stadtbezirk Misburg-Anderten marode. Das Misburger Hallenbad ist nach Pfusch bei Umbauarbeiten wegen Einsturzgefahr nicht nutzbar, ein Fall für den Abriss ist auch das AMK-Haus in Anderten. Für das Bürgerhaus Misburg an der Seckbruchstraße gibt es seit 2011 einen vom Rat verhängten Sanierungsstopp. Auch über den Zustand der Sporthallen in Anderten klagen Nutzer und örtliche Politiker in schöner Regelmäßigkeit.

Rathaus Misburg soll ab 2020 saniert werden

Immerhin geht an einer Stelle etwas voran: Das Misburger Rathaus an der Waldstraße, ebenfalls ein Sanierungsfall, will die Stadt vom Herbst 2020 an anfassen. Eine Baugenehmigung liegt allerdings noch nicht vor.

Von Bernd Haase