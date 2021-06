Hannover

Ein bewaffneter Mann hat am helllichten Tag die T-Tankstelle an der Badenstedter Straße in Hannover überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Unbekannte den Verkaufsraum am Montagnachmittag und bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole. Ohne Gegenwehr händigte die 29-Jährige die Kasse und Zigaretten aus, der Unbekannte floh anschließend. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

Der Maskierte überfiel die Tankstelle gegen 15.05 Uhr. Sofort nach dem Betreten bedrohte der Hochdeutsch sprechende Täter sein Opfer mit der Schusswaffe. Mitsamt der Beute sei der blonde Mann dann in Richtung der Straße Am Soltekampe davongerannt. „Die alarmierten Polizisten konnten den Täter nicht mehr stellen“, sagt Behördensprecherin Jessika Niemetz. Somit blieben den Ermittlern nur die Spurensicherung in der Tankstelle und Zeugenvernehmungen.

Belebter Bereich durch Bahnstation

Lesen Sie auch: Polizei fahndet nach Tankstellen-Räubern in Stöcken

Darüber hinaus hoffen die Beamten auf Hinweise. Der Bereich ist unter anderem wegen der Stadtbahnhaltestelle Am Soltekampe nahe der Tankstelle sehr belebt. Der Gesuchte ist schlank, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat helle Augen. Während des Überfalls trug er einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Unter der Kapuze des grauen Pullovers waren blonde Locken erkennbar. Außerdem trug der Räuber weiße Shorts und helle Turnschuhe. Die Polizei ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling