Es ist eine Zäsur in der Geschichte des traditionsreichen Vereins. Bislang galt der Jazz-Club vielen eher als Männerdomäne. „Wir freuen uns, dass der Club in seiner mehr als 50-jährigen Geschichte jetzt erstmals von einer Frau geführt wird“, sagt Uwe Thedsen. Er selbst hatte die Geschäftsführung des Vereins 2004 übernommen, Thomas Hermann agierte seit 2015 als Vorsitzender. Jetzt haben sie den Staffelstab an Vanessa Erstmann weitergegeben.

Die neue Vorsitzende des Jazz-Clubs ist gelernte Historikerin, sie arbeitet als Unternehmensberaterin und verfasst unter anderem Firmenchroniken. Zum Jazz-Club fand sie, als sie bei Recherchen für ihre Doktorarbeit über das Image Hannovers 2015 auch das Club-Archiv und Unterlagen des legendären Jazz-Club-Chefs Mike Gehrke durchforstete. „Der orangerote Jazzkeller wurde seither zu meinem zweiten Zuhause“, sagt die 35-Jährige.

Offen für jüngeres Publikum

Corona-bedingt ist der Club derzeit geschlossen, auch das traditionsreiche Himmelfahrts-Open-Air musste abgesagt werden. Inzwischen denken die Macher darüber nach, verstärkt externe Spielorte zu suchen. „Wenn wir wieder öffnen dürfen, wollen wir häufiger Funk- und Afrojazz-Konzerte organisieren und dafür auch eine kleine Tanzfläche freiräumen“, sagt Erstmann. Die 35-Jährige setzt darauf, gezielt jüngeres Publikum anzusprechen.

Der neue Vorstand des Jazz-Clubs: Martin Reuter (von links), René Rooimans, Vanessa Erstmann, Michael Emmert, Uwe Thedsen und Lothar Krist. Quelle: Hans Jürgen Oertelt

Thomas Hermann ist künftig Ehrenmitglied des Jazz-Clubs. Erstmann führt die Geschäfte gemeinsam mit Michael Emmert. Dem neuen Vorstand gehören neben Thedsen auch Lothar Krist, René Rooimans und Martin Reuter an. Angesichts der Corona-Einschränkungen warten große Herausforderungen auf das Team: „Wir wollen aber alles dafür tun, dass der Jazz-Club gut durch diese schwierigen Zeiten kommt und seinen Platz in der Stadt behält“, sagt Erstmann.

