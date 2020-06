Hannover

Rot ist unübersehbar. Wenn vertraute Gebäude plötzlich rot erstrahlen, sieht man sie buchstäblich in einem anderen Licht. „Es ist eine Signalfarbe“, sagt Helge Leinemann, Chef des Verbandes für Medien und Veranstaltungstechnik (VPLT). „Schließlich ist eine Riesenbranche in ihrer Existenz bedroht – wir wollen endlich wahrgenommen werden.“ Darum haben Leinemann und seine Mitstreiter sich dafür entschieden, am Montagabend markante Gebäude in rotes Licht zu tauchen, darunter das Rathaus und die Marktkirche, die Oper und das Capitol, das Theater am Aegi, das Herrenhäuser Schloss und das HCC.

„Wir haben gut gewirtschaftet, doch jetzt zehren wir von der Substanz“: Ole und Arne Sparboom (v. l.) betreiben eine Firma für Veranstaltungstechnik. Quelle: Simon Benne

Die bundesweite Night of Light soll auf die Sorgen der Corona-gebeutelten Veranstaltungsbranche hinweisen. Sie soll ein Schlaglicht auf das Schicksal von Firmen wie jener von Ole und Arne Sparboom werfen. Die Brüder gründeten vor sieben Jahren in Isernhagen ein Unternehmen, das sich auf Licht- und Tontechnik bei Großveranstaltungen spezialisiert hat. Der Auftritt von Johannes Oerding vor 12.000 Fans in der Tui-Arena Anfang März war das letzte Großkonzert für sie. „Danach ist unser Geschäft schlagartig von 100 auf null gegangen“, sagt Ole Sparboom.

Familien fürchten um die Jobs

Die acht Mitarbeiter des Firma sind seit April in Kurzarbeit. Die Brüder berichten von der familiären Atmosphäre in ihrem Betrieb, von Angestellten, die sich fragen, wie sie künftig ihre Familien über die Runden bringen und ihre Immobilien abbezahlen können. „Wir haben gut gewirtschaftet, aber jetzt zehren wir von der Substanz“, sagt Arne Sparboom. „Das geht noch ein paar Monate – wenn wir keine Hilfen bekommen, müssen wir irgendwann Insolvenz anmelden.“

Die Sparbooms sehnen sich händeringend nach irgendeiner Perspektive: „Wir müssen wissen, wann und unter welchen Bedingungen große Veranstaltungen wieder möglich sein werden“, sagt Arne Sparboom, wohl wissend, dass ihn dazu kein Politiker eine verlässliche Prognose liefern kann. „Der Staat muss uns finanziell helfen, denn die Betriebskosten laufen ja weiter“, fügt er daher hinzu.

Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts, fordert direkte staatliche Zuschüsse als Soforthilfe für die Veranstaltungsbranche. Quelle: Samantha Franson

In dieselbe Kerbe schlägt auch Nico Röger vom Veranstalter Hannover Concerts: „Wenn nichts passiert, drohen der Branche eine große Kündigungswelle und viele Insolvenzen“, fürchtet er. Mit Krediten allein sei die prekäre Situation in der Veranstaltungsbranche nicht zu lösen, sagt Röger. Er fordert direkte staatliche Zuschüsse als Soforthilfe. „Kultur ist systemrelevant“, sagt er, „und das Defizit wird mit jeder abgesagten Veranstaltung größer.“

Einige mussten schon aufgeben

Verbandschef Leinemann rechnet vor, dass die Veranstaltungsbranche mit rund 130 Milliarden Euro Jahresumsatz einer der größten Sektoren der deutschen Wirtschaft sei. Zudem sei auch ein Umsatztreiber für Hotels, Restaurants und Tourismus. Durch die Absage von Konzerten und Messen sei der volkswirtschaftliche Schaden daher immens: „Wir stehen vor einer wirtschaftlichen Katastrophe“, sagt er. Das Konjunkturpaket des Bundes greife für viele Betriebe viel zu kurz, moniert er: „Auch Großunternehmen benötigen Unterstützung.“

Fordert mehr Unterstützung: VPLT-Chef Helge Leinemann (l.) vor dem Rathaus im Gespräch mit Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: Simon Benne

Die Krise trifft auch Caterer hart. Als Andreas Hüttmann, der Chef des Partylöwen, am Montagnachmittag ans Telefon geht, hat er bereits die 18. Veranstaltungsstornierung an diesen Tag entgegen genommen. „Ein Kunde hat zu mir gesagt, ‚Ich will doch nicht der nächste Tönnies sein‘.“ Hüttmanns Unternehmen kümmert sich vor allem um Businessveranstaltungen, aber auch um Privatfeiern. Der Partylöwe betreibt unter anderen die Eventlocation Schloss Herrenhausen. Die Nachricht, dass bis zum 31. Oktober alle Großveranstaltungen in Niedersachsen abgesagt sind, sorge in der Branche für „sehr, sehr, sehr große Verunsicherung“, sagt Hüttmann.

Onay stärkt Branche den Rücken

Er selbst hat 73 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Der Unternehmer geht derzeit zwar davon aus, dass der Partylöwe die Krise überstehen wird, doch bis die Verluste wieder ausgeglichen werden, werde es acht Jahre dauern – ohne Pandemie. Andere mussten jetzt schon aufgeben: Die ersten Caterer hätten bereits Insolvenz angemeldet, sagt Hüttmann. „In der Branche wird es in den nächsten drei Monaten ganz düster.“

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“: Ingmar Vater betreibt ein Unternehmen für Veranstaltungstechnik. Quelle: Jens Anders

Die Sorge teilt auch Ingmar Vater. Der Meister für Veranstaltungstechnik betreibt ein Unternehmen, das sich seit März fast halbiert hat: Drei Mitarbeiter musste er bereits entlassen, und die Auftragslage ist weiter ernüchternd. „Wir sind quasi arbeitslos“, sagt Vater. Er bereitet derzeit eine Klage gegen das Land Niedersachsen vor. Momentan zehrt er vom Erspartem aus den vergangenen Geschäftsjahren und ist noch optimistisch, dass sein Unternehmen die Krise übersteht. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt er.

Oberbürgermeister Belit Onay nahm die Night of Lights zum Anlass, der Branche den Rücken zu stärken: „ Hannover steht an der Seite der Veranstalter“, sagte er, „wir haben hohes Interesse, dass alle Akteure gut durch diese historische Krise kommen.“ Als Messe- und Konzertstadt wolle Hannover bei Bund und Land Lobbyarbeit für die Veranstaltungsbranche betreiben, versprach er. Bei allen Events müsse jedoch ein ausreichender Infektionsschutz gewährleistet sein: „Mit einem zweiten Lockdown wäre auch niemandem in der Branche gedient.“

Nadine Wolter und Simon Benne