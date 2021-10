Hannover

Ermittler der Bundespolizeidirektion Hannover haben am Donnerstagmorgen einen Angestellten der Deutschen Bahn festgenommen. Der 28-Jährige soll unter anderem sechs Computer des Unternehmens gestohlen und im Internet verkauft haben.

Bereits Mitte September hatte die Deutsche Bahn die Bundespolizei über die fehlenden Computer im Wert von insgesamt 2100 Euro informiert. Ein Mitarbeiter des Unternehmens trug nun selbst zur Aufklärung des Falls bei. Er recherchierte im Internet und entdeckte das Diebesgut auf einer Auktionsplattform. „Auf einem Bild waren neben den Computern sogar Teile des Büros mit abgebildet“, sagt Kevin Müller von der Bundespolizeidirektion.

Polizei findet Diebesgut in der Wohnung

Die Ermittler kamen dem mutmaßlichen Dieb aus Bad Münder mit intensiver Recherche auf die Spur. Der 28-Jährige arbeitet als Reinigungskraft bei der Deutschen Bahn und hatte Zugang zu den Geschäftsräumen. Nachdem genug Beweismaterial zusammengestellt worden war, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann an. „Als die Beamten heute in den Morgenstunden bei ihm vor der Tür standen, staunte er“, so Müller. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde noch weiteres Diebesgut gefunden. Offenbar hatte der Mann auch diverse Mobiltelefone der Deutschen Bahn gestohlen.

Die Ermittler stellten das vermeintliche Diebesgut sicher und nahmen den Mann mit zur Wache. Dort gab er die Tat zu. Die sechs Computer hatte er inzwischen auf der Auktionsplattform verkauft. Nun warten auf ihn zwei Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

