Mitte

Nachdem der Umbau der Goethestraße weitestgehend abgeschlossen ist, haben sich auch die an dieser Straße ansässigen Gewerbetreibenden neu sortiert. Dies führe jedoch dazu, so heißt es in einer Anfrage der CDU-Fraktion im Bezirksrat Mitte, dass die Bürgersteige für Fußgänger an manchen Stellen sehr schmal geworden seien. Tische und Bänke sowie Blumenkübel und Auslagen beanspruchen oft viel Raum. Die Christdemokraten wollten wissen, für wie viele Geschäfte in diesem Beritt eine Genehmigung zur Außenbewirtschaftung erteilt worden ist und ob die Stadt die Einhaltung der gültigen Vorschriften kontrolliert.

Wie es in der Antwort der Verwaltung heißt, wurde für knapp 20 Läden eine Sondernutzungserlaubnis erteilt oder sei noch in Arbeit. Die meisten Genehmigungen – elf an der Zahl – wurden für die Lange Laube erteilt, es folgen die Goethestraße mit fünf und die Münzstraße mit drei Genehmigungen. Die bewilligten Flächen schwanken zwischen sechs und 83 Quadratmetern. Hinzu kommen drei Warenbänke an der Langen Laube und zwei an der Goe-thestraße; hier sind die Flächen mit einem Quadratmeter bis zu 15 Quadratmetern deutlich kleiner.

Gemäß der städtischen Sondernutzungssatzung muss für Fußgänger eine Gehwegbreite von zwei Metern frei gehalten werden. Die Einhaltung der Vorschriften, teilte die Verwaltung mit, werde „im Rahmen der personellen Möglichkeiten“ kontrolliert. Stelle die Stadt einen Verstoß fest, veranlasse sie einen Rückbau. Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren seien bisher nicht eingeleitet worden.

Von Michael Zgoll