Mittelfeld

Anwohner des Rübezahlplatzes in Mittelfeld haben sich hilfesuchend an den Bezirksrat Döhren-Wülfel gewandt. Demnach soll eine Gruppe von teils stadtbekannten Alkoholikern, so heißt es in einer Anfrage der SPD-Fraktion, sehr oft die Nacht zum Tage machen und den Nachbarn die Ruhe rauben. Die immer wieder herbe...