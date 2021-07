Hannover

Die Wohnungsgenossenschaft Heimatwerk Hannover baut im Stadtteil Mittelfeld zwei Häuser mit zusammen 28 Wohnungen – der Bau schreitet voran, nun wurde Richtfest gefeiert. Baubeginn für das 5,7 Millionen Euro teure Projekt war im Oktober 2020, fertig sein sollen die Wohnungen an der Spittastraße im Frühjahr 2022.

„Wir sind sehr froh, dass der Bau auch in diesen herausfordernden Zeiten so gut vorangeht“, erklärte Heimatwerk-Vorstand Jürgen Kaiser vor rund 50 geladenen Gästen. Sein Vorstandskollege Cord Holger Hecht freute sich, dass – trotz der Pandemie-Beschränkungen – „alles nach Plan“ laufe. Er zeigte sich sicher: „Das erste Haus wird im Januar 2022 fertiggestellt werden, das zweite im April 2022.“

Beitrag zum Klimaschutz

Auf dem Grundstück stand zuvor eine Häuserreihe aus den Fünfzigerjahren, die laut Heimatwerk nicht mehr wirtschaftlich saniert werden konnte – sie sei „leergewohnt“ gewesen und Anfang 2020 abgerissen worden. Die beiden neuen Häuser sollen den Niedrigenergiestandard KfW 40 erreichen, werden daher als „Climabalance“-Häuser bezeichnet und erhalten eine entsprechende Förderung durch die KfW. Die benötigte Energie soll vollständig über Erdwärme und Fotovoltaikanlagen bereitgestellt werden, die je 16 Kilowatt Leistung bringen können. Warmwasser soll wohnungsweise über eine Abluftwärmepumpe mit 100-Liter-Speicher bereitgestellt werden. Fossile Energieträger wie Öl und Gas würden nicht mehr gebraucht. „Auf diese Weise können wir einen großen Beitrag zum CO2 neutralen Wohnungsbestand leisten“, erklärt Hecht.

Besondere Bauweise mit Fertigelementen

Auf dem rund 3130 Quadratmeter großen Grundstück wird in serieller Bauweise gebaut, also mit großen, vorgefertigten Elementen, eine Art Fertighausbauweise. Für Heimatwerk ist das eine Premiere: „Bislang haben wir immer Stein auf Stein gebaut. Seriell geht es aber viel schneller“, erklärt Hecht. „Alle Gewerke liegen in einer Hand, und die Fertigung ist nicht so fehleranfällig wie bei der klassischen Bauweise.“

Die beiden Vorstände des Heimatwerks, Jürgen Kaiser (links) und Cord Holger Hecht mit Zimmermann Thomas Hönicke. Quelle: Rainer Droese

Barrierefrei und ohne Keller

Insgesamt entstehen 28 neue Wohnungen (mit vier und mit drei Zimmern). Alles sollen barrierefrei sein, dafür ist auch je ein Aufzug vorgesehen. Unterkellert sind die Gebäude nicht, die Abstellräume gibt es innerhalb der Wohnungen – nur für die Technik der Häuser ist je ein kleiner Keller vorgesehen. Im Unterschied zur bestehenden Häuserreihe von Heimatwerk an der Spittastraße stehen die Neubauten nicht direkt an die Straße, sondern leicht nach hinten versetzt und haben ein flaches Walmdach.

Die beiden neuen Häuser mit insgesamt 28 Wohnungen. Quelle: Rainer Droese

Mietziel sind 10 Euro warm

Laut den Vorständen der Genossenschaft ist es wichtig, dass sich Geringverdiener die Wohnungen leisten können, Mieten und Betriebskosten sollen niedrig bleiben. Es sei das Ziel, „eine Warmmiete von nicht mehr als 10 Euro je Quadratmeter aufzurufen“.

Die Genossenschaft Heimatwerk wurde 1949 gegründet, hat nach eigenen Angaben rund 3000 Mitglieder und beschäftigt 18 Mitarbeiter. Ihr gehören in Hannover, Barsinghausen, Harsum, Laatzen, Altwarmbüchen, Lehrte und Garbsen demnach rund 1600 eigene Mietwohnungen.

Von Ralph Hübner