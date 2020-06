Mittelfeld

Die Mittelfelder Poststelle, die sich seit Februar 2019 im Lebensmittelmarkt Ela Market an der Kolumbusstraße 21 befand, existiert nicht mehr. Wie die SPD-Fraktion im Bezirksrat Döhren-Wülfel im Rahmen einer Anfrage erläuterte, sei der Service nach Ostern ohne Vorankündigung eingestellt worden.

Nach Auskunft von Stadtbezirksmanagerin Birte Groenigk hatte die Verwaltung zunächst die Hoffnung, dass die Postdienstleistungen nach einem Betreiberwechsel im Ela Market weiterhin angeboten werden könnten – vergebens. Die Post habe sich entschieden, wieder selbst geeignete Räume anzumieten und ihre Dienstleistungen vorübergehend nicht mehr in einem anderen Laden anzubieten. „Längerfristig wird wieder eine Partnerschaft mit einem vor Ort ansässigen Geschäft angestrebt“, sagte Groenigk. Für Tipps, wo es in Mittelfeld geeignete Alternativstandorte gibt, sei die Deutsche Post AG durchaus dankbar, sagte die Stadtbezirksmanagerin.

DHL-Paketshops an der Karlsruher Straße

Das Logistikunternehmen bitte seine Kunden „ausdrücklich“ um Verständnis für die Versorgungslücke, ergänzte Groenigk. Bis ein neues Ladenlokal gefunden ist, müsse man die Mittelfelder auf Läden in der Nachbarschaft verweisen. So gebe es an der Karlsruher Straße 37 (Jet-Tankstelle) und an der Karlsruher Straße 2 (Rewe-Markt) DHL-Paketshops. Die nächstgelegene Postfiliale befindet sich in Wülfel. Sie ist in einem E-Zigaretten-Shop an der Hildesheimer Straße 340 zu finden.

