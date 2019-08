Diakovere-Mitarbeiter hatten die Idee für den neuen Straßennamen An der Weidenkirche in Hannover-Mittelfeld. So wurde das Teilstück der Wülfeler Straße umbenannt, an dem sich das Annastift und die Mira-Lobe-Schule befinden. Außerdem entsteht dort das Wohngebiet Vitalquartier für rund 1000 Menschen.