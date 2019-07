Die Polizei hat am Sonnabendabend in Hannover-Mittelfeld eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Festnahme eines 31-jährigen Autofahrers beendet. Er war vor einem Großaufgebot an Einsatzkräften geflüchtet – mit 180 km/h. Einen Führerschein hat der Mann nicht.