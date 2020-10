Das Verkehrsregelwirrwarr an der Kreuzung Peiner Straße/Hoher Weg in Hannover-Döhren wird immer unübersichtlicher. Nun hat die Stadt eine weitere Vorfahrtsregel farblich kenntlich gemacht – was das Wirrwarr von Schildern und Markierungen noch verstärkt. In der Bezirksratssitzung dringt ein Anlieger auf einen Ortstermin.