Hannover

In einer Gartenkolonie in Hannover-Mittelfeld ist am Mittwoch ein Streit zwischen mindestens sechs Männern eskaliert. Wie die Polizeidirektion Hannover am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden in der Kolonie „Morgenrot“ gegen 16 Uhr ein 27-Jähriger und ein 19 Jahre alter Mann durch Stiche in den Oberkörper und stumpfe Gewalt verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, schweben sie nicht in Lebensgefahr.

Mindestens vier Personen sind derweil flüchtig. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch unklar. Ermittelt wird wegen versuchter Tötung.

Suche per Hubschrauber

„Da es am Mittwoch bereits zu dunkel war, konnte die Spurensicherung erst heute tätig werden“, sagte Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover am Donnerstag. Die Parzelle am Lilienweg 314 liegt am Rande einer Hundeauslauffläche nahe der Hermesallee. Der Kleingarten ist durch hohe Büsche und Sträucher nur schwer einsehbar. Ermittler in Schutzanzügen waren am Vormittag dabei, Spuren in und um die Parzelle zu sichern. Ob sich die Auseinandersetzung in der Laube oder im Garten zugetragen hat, ist noch unklar. Auch von der oder den Tatwaffen fehlt bislang jede Spur.

Wie die Polizei mitteilte, sollen gegen Mittwochmitternacht verdächtige Personen in der Nähe der Parzelle unterwegs gewesen sein. Ein Hubschrauber wurde hinzugerufen, um den Bereich rund um den Kleingartenverein abzusuchen. Womöglich waren Beteiligte der Auseinandersetzung zum Tatort zurückgekehrt. Allerdings verlief die etwa 30- bis 40-minütige Suche per Helikopter erfolglos.

Laubenbesitzer wurde seit mehreren Jahren nicht gesehen

Nach HAZ-Informationen kennen sich die beteiligten Personen und halten sich regelmäßig in der Laube auf – auch nachts zum Schlafen. Pächter sei jedoch keiner von ihnen. An der Gießener Straße waren am Donnerstagvormittag zwei Transporter einer großen Spedition geparkt. Die Männer, die sich dort aufgehalten hatten, sollen in Klamotten der Spedition herumgelaufen sein, sagte eine Person aus dem Umfeld des Kleingartenvereins, die anonym bleiben möchte. Womöglich waren sie Angestellte und die Laube ihre Unterkunft.

Von der oder den Tatwaffen fehlt bislang jede Spur. Quelle: Christian Elsner

Der eigentliche Besitzer wurde dort seit mehreren Jahren nicht gesehen, heißt es aus der Gartenkolonie. Deswegen sei ihm zum auslaufenden Pachtjahr am 30. November gekündigt worden, auch weil der Garten in einem schlechten Zustand ist.

Polzei wurde bereits vor zwei Wochen gerufen

Dem Kleingartenverein Wülfel, zu dem die Kolonie „Morgenrot“ gehört, waren die fremden Personen auf der Parzelle bereits in der Vergangenheit aufgefallen. Vor zwei Wochen soll bereits die Polizei gerufen worden sein – es sei „Gefahr im Verzug“, so jemand aus dem Vereinsumfeld. Getan habe sich nichts. „Wir waren machtlos. Und das ist jetzt die Krönung“, sagt die Person.

Von Manuel Behrens