Öffentlich diskutiert wird über den Neubau des Lidl-Supermarkts an der Wülfeler Straße in Mittelfeld schon seit mehr als vier Jahren, nun hat das Bauvorhaben die nächste Hürde genommen. Der Bezirksrat Döhren-Wülfel stimmte in seiner jüngsten Sitzung einmütig dem Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan zwischen der Stadt Hannover und dem Bauträger aus Liebenwalde in Brandenburg zu. In direkter Nachbarschaft zum Annastift-Hochhaus und zum Neubaugebiet Vitalquartier plant der Discounter ein stark modernisiertes Ladengeschäft.

20 Abstellplätze für Fahrräder

Der Lidl-Neubau wird mit seiner 7,50 Meter hohen Glasfront zur Straße An der Weidenkirche ausgerichtet sein, die Einfahrt auf das Supermarktgelände ist südlich der bestehenden Einfahrt geplant. Für Autos, die von der Straße An der Weidenkirche zurück nach Mittelfeld oder Bemerode fahren wollen, sind an der neu gestalteten Ampelkreuzung zwei Fahrspuren geplant: eine kombinierte Geradeaus- und Rechtsabbiegerspur sowie eine Linksabbiegerspur. Die Zahl der Parkplätze für Autos reduziert sich von bislang 81 auf 72 – was Teile des Bezirksrats kritisch sehen. Im Durchführungsvertrag ist aber auch festgeschrieben, dass es in der Nähe des Supermarkteingangs mindestens 20 bequem nutzbare Fahrradabstellplätze geben muss, von denen mindestens die Hälfte überdacht ist.

Niedrige Regale, breite Gänge

Der Neubau, der bis zu 1490 Quadratmeter groß sein darf, wird kaum mehr Artikel führen als bisher. Aufgrund der Nähe zu den Pflegeeinrichtungen des Annastifts muss dieser Markt aber in besonderem Maße für behinderte Menschen gestaltet werden. Im Vergleich zu anderen Lidl-Filialen wird das Mittelfelder Geschäft mit noch niedrigeren Regalen und noch breiteren Gängen versehen sein. Das Gebäude wird im Niedrigenergiehaus-Standard Plus errichtet. Zu den Energiesparmaßnahmen zählt, dass die Heizenergie in der kühlen Jahreszeit zu mindestens 95 Prozent aus der zurückgewonnenen Abwärme der Kühlanlagen gewonnen werden muss.

Nachtparkplätze auf Probe

Der Parkplatz soll, so steht es in der Drucksache der Stadt, außerhalb der Betriebszeiten nicht durch ein Tor oder eine Schranke verschlossen werden – „zunächst“. So sollen Anwohner die Stellplätze während der Nacht kostenfrei nutzen dürfen. Sollte der Supermarktbetreiber allerdings feststellen, dass Anwohner oder Dritte „die außerhalb der Betriebszeiten bestehende Nutzungsmöglichkeit missbrauchen“, könnte der Parkplatz nachts doch noch abgeriegelt werden. Die auf dem Areal platzierten Wertstoffcontainer darf man aus Lärmschutzgründen nur während der Ladenöffnungszeiten benutzen. Schallschutz spielt auch an zwei anderen Stellen eine wichtige Rolle: So dürfen sieben Parkplätze auf dem östlichen Teil des Geländes in den Abendstunden nicht mehr angefahren werden, außerdem wird die Einkaufswagenbox voll verglast.

Zieht Bäckerei mit ins Gebäude?

Nachfragen vonseiten des Bezirksrats gab es vor allem bezüglich der auf dem Gelände befindlichen Bäckerei. Der Hildesheimer Filialist Café Engelke besitzt für seinen Pavillon, der nur wenige Meter neben dem derzeitigen Lidl-Eingang zu finden ist, eine bis 2025 befristete Baugenehmigung. Sollte Engelke diese Bäckerei erst dann aufgeben, müsste der Bauträger den Flachbau bis spätestens 2027 abreißen und dort Anpflanzungen vornehmen. „Wir wissen aber, dass Lidl mit Engelke im Gespräch ist, vorzeitig aus dem Pavillon auszuziehen und im Vorkassenbereich des Neubaus einen Backshop einzurichten“, erklärte Susanne Klinke vom Fachbereich Planen und Stadtentwicklung.

Auch weiter sonntags geöffnet?

Das veranlasste CDU-Fraktionschefin Gabriele Jakob zu der Frage, ob diese innen liegende Bäckerei dann auch weiterhin am Sonntag geöffnet habe. „Der Laden wird sonntags sehr gut angenommen, da bilden sich oft lange Warteschlangen.“ Wie Klinke sagte, habe die Verwaltung keine Handhabe, Geschäften ihre Öffnungszeiten vorzuschreiben. „Bautechnisch ist eine Abtrennung des Bäckers vom eigentlichen Supermarkt aber möglich“, ergänzte die Stadtplanerin.

Von Michael Zgoll