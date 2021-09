Hannover

In einer Gartenkolonie in Hannover-Mittelfeld ist am Mittwoch ein Streit zwischen sechs Männern eskaliert. Wie die Polizeidirektion Hannover heute Morgen mitteilte, wurden in der Kolonie „Morgenrot“ gegen 16 Uhr ein 27-Jähriger und ein 19 Jahre alter Mann durch Stichwaffen und stumpfe Gewalt verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, schweben sie nicht in Lebensgefahr. Die Täter sind flüchtig, die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch unklar.

Derzeit ist die Spurensicherung in der Gartenkolonie vor Ort. Ermittelt wird wegen versuchter Tötung.

Hinweis: Dieser Text wird aktualisiert.

Von Manuel Behrens