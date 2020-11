Der Bezirksrat Döhren-Wülfel hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für einen offenen Bücherschrank in Mittelfeld votiert – und stellt dafür 3500 Euro zur Verfügung. Uneins sind sich die Stadtteilpolitiker hingegen beim Thema Legendenschilder für den Marahrensweg und den Pontenhof.

Bislang gibt es im Stadtbezirk Döhren-Wülfel drei offene Bücherschränke, an denen sich Interessierte gratis mit Lektüre versorgen können: an der Liebrechtstraße (Bild), am Fiedelerplatz und an der Hildesheimer Straße. Quelle: Michael Zgoll