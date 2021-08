Hannover

Die Straße ist eine Sackgasse. Und sie ist einer der unwirtlichsten Orte der Stadt. Müll weht umher, in den Ecken liegt Schmutz, die Wände sind beschmiert. An einem Automaten können sich Abhängige an diesem Abzweig der Fernroder Straße saubere Spritzen ziehen. In kleinen Gruppen hocken Menschen, deren Gesichter von der Sucht gezeichnet sind. Hier, hinter dem Hauptbahnhof, abseits der belebten Plätze, ist die verborgene Nische, in der die Stadt ihre Existenz toleriert. Und heute ist für die Drogenszene ein besonderer Tag.

„Ein Sandwich gratis“: Plakate werben für die Impfaktion am „Stellwerk“. Quelle: Samantha Franson

Der große Feuerwehr-Bus eines mobilen Impfteams ist am Freitag hier vorgefahren; die Besucherinnen und Besucher der nahen Suchthilfeeinrichtung „Stellwerk“ können sich hier gegen Corona impfen lassen.

„Als ich davon gehört habe, wollte ich gleich dabei sein“, sagt Andrea. Die 45-jährige erzählt, dass sie lange auf der Straße gelebt habe, sie erzählt vom Heroin und Medikamenten. Schon lange sei sie bereit gewesen, sich impfen zu lassen, sagt die zerbrechlich wirkende Frau: „Aber ich habe von niemandem eine Ansage gekriegt – kein Arzt, keine Krankenkasse, nichts.“

Viele nehmen Heroin oder Kokain

„Unsere Zielgruppe ist oft medizinisch und sozial nicht gut angebunden“, sagt Corinna Heinemann, „ihr Lebensmittelpunkt ist auf der Straße.“ Die Sozialpädagogin leitet das „Stellwerk“ am Ende dieser Sackgasse. Die Einrichtung betreut Süchtige, die oft „polytox“ sind, also verschiedene Substanzen konsumieren. „Die meisten sind über Jahre abhängig, viele nehmen Heroin oder Kokain“, sagt die 34-Jährige.

Das „Stellwerk“ betreut hinterm Hauptbahnhof Drogenabhängige. Quelle: Samantha Franson

Bis zu 100 Kontakte hat das „Stellwerk“ täglich: Süchtige können hier duschen, bekommen etwas zu essen, werden medizinisch versorgt und beraten. Hier gibt es auch Niedersachsens einzigen „Konsumraum“: Dort können Abhängige illegale Substanzen legal konsumieren. Das vorerst einmalige mobile Impfangebot, das die Suchthilfeeinrichtung Step und die Stadt hier geschaffen haben, soll auch Menschen erreichen, an denen gewöhnliche Angebote vorbeigehen.

Hinterm Bahnhof: Bei der Impfaktion am „Stellwerk“ ließen sich Abhängige gegen Corona immunisieren. Quelle: Samantha Franson

„Suchtkranke sind besonders gefährdet“, sagt Frank Woike, Drogenbeauftragter der Stadt. Viele von ihnen haben Vorerkrankungen – Infekte, Herzleiden, Diabetes. „Dazu können sich Corona-Infektionen unter ihnen besonders rasch verbreiten“, sagt Woike. Tatsächlich halten die Betroffenen vor dem „Stellwerk“ kaum Abstand, nur wenige tragen Masken.

„Alle Menschen sind gleich“

Geimpft wird hier mit dem Vakzin von Johnson & Johnson, weil dabei nur eine einzige Impfung nötig ist: „Für viele unserer Zielgruppe wäre es schwierig, Termine einzuhalten“, sagt Corinna Heinemann.

Das „Stellwerk“: Hier bekommen Süchtige Unterstützung. Quelle: Samantha Franson

An Bierzeltgarnituren teilen Helfer der Malteser Formulare an die Impfwilligen aus; Helferinnen unterstützen die Suchtkranken beim Ausfüllen. Für die Arztgespräche unter einem provisorischen Gartenpavillon stehen Dolmetscherinnen bereit, ehe es im Feuerwehr-Bus dann die Spritze gibt. Es ist, als hätte jemand die generalstabsmäßig durchorganisierten Abläufe des Impfzentrums auf dem Messegelände für diesen sozialen Brennpunkt umdisponiert.

„Recht auf gute Beratung“: Impfarzt Jürgen Tempel vor dem Impfbus der Feuerwehr. Quelle: Samantha Franson

„Alle Menschen sind gleich“, sagt Impfarzt Jürgen Tempel, „wer immer sich impfen lassen will, hat ein Recht auf gute Beratung.“ Am Vormittag war der Mediziner mit seinem mobilen Team im Sahlkamp. Dort hätte sich mehr als 100 Menschen impfen lassen, sagt er. „Da war mehr los als hier.“ Tatsächlich läuft es vor dem „Stellwerk“ zeitweise schleppend, immer wieder haben die Impfkräfte Leerlauf. Doch immerhin lassen sich ein paar Dutzend Menschen hier impfen.

„Und es hat gar nicht weh getan“: Mirco hat sich am „Stellwerk“ impfen lassen. Quelle: Samantha Franson

Mirco ist einer von ihnen. Durch eine Streetworkerin hat er von dem Angebot erfahren. „Man muss das machen, um sich zu schützen“, sagt der 48-Jährige, der seit mehreren Jahren auf der Straße lebt. Er fühle sich jetzt besser geschützt, sagt er, nachdem er die Spritze bekommen hat. „Und es hat auch gar nicht weh getan.“

Am Sonnabend, 14. August, steht ein mobiler Impfbus von 10 bis 17.30 Uhr auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof. Interessierte brauchen nur einen Personalausweis mitzubringen.

Von Simon Benne