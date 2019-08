Hannover

Klöster sind Orte, deren Alltag eher abseits der Öffentlichkeit abläuft. Das Lister Kloster Cella Sankt Benedikt macht jetzt eine Ausnahme. Die Mönche wollen zeigen, dass Teile der Klosterkultur ein Gewinn für alle Menschen sein können, unabhängig von der religiösen Orientierung. In Kooperation mit Partnern laden sie vom 20. September bis zum 6. Oktober zu einem Festival ein. Unter dem Motto „Entdecke den Mönch in Dir“ kann jeder Interessierte in die Räume des Klosters in der Voßstraße 36 kommen.

Gäste sind eingeladen, die klösterliche Küche kennenzulernen, geplant sind geistliche Vorträge und Konzerte. „Wir möchten den Menschen Angebote zur Inspiration geben und sie aufrufen, sich zu fragen, wie sie leben möchten“, erklärt Bruder David Damberg, der seit 30 Jahren im Kloster ist. „Als Mönch führe ich ein sehr spirituelles Leben, das es mir möglich macht, Energie aus dem Inneren heraus zu schöpfen“, erklärt er. Das Festival sei aber kein Anlass, um Nachwuchs für die Klöster zu akquirieren. „Wir möchten die Menschen einladen, sich ein eigenes Bild vom Kloster zu machen.“

Mehr Bedarf nach Spiritualität

Grundsätzlich stehen viele dem Leben im Kloster kritisch gegenüber. Der Zölibat, die meist strengen Lebensregeln von Mönchen und medienwirksame Skandale der katholischen Kirche mögen Gründe dafür sein. Gleichwohl wächst der Bedarf nach Spiritualität, wie die Zunahme von Klosterbesuchen auf Zeit zeigt.

Die Veranstaltungsreihe wird von der Klosterkammer Hannover unterstützt. Es gehe darum, die „Kloster zukunftsfähig zu gestalten“, sagt der zuständige Koordinator Stephan Lüttich. Das Kloster Cella Sankt Benedikt ist eine Niederlassung der Benediktiner-Abtei in Königsmünster im Sauerland und seit über 30 Jahren in der List. Aktuell leben dort fünf Mönche.

Von Tabea Sperl