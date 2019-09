Hannover

Wo die „ Bruderschaft der Mudzborgh“ auftritt, weht der Mantel der Geschichte: Prächtige Wappen zieren die Briefköpfe der Brüder, daneben prangt feierlich der Schriftzug „Gegründet 1182 durch den Welfenherzog Heinrich der Löwe“. Die Gemeinschaft firmiert als „älteste Bruderschaft Deutschlands“ – und demonstriert so, dass ehrwürdige Institutionen das Band der Tradition eben über Jahrhunderte hinweg weiterspinnen können.

Jetzt hat die Bruderschaft in der Marktkirche die frühere Landesbischöfin Margot Käßmann zum „Ehrenritter der Mudzborgh“ ernannt und mit dem „Mudzborgher Löwen“ ausgezeichnet. Auf unbedarfte Betrachter muss die Szenerie karnevalesk wirken: In wallenden weißen Gewändern ziehen fahnenschwingende Ritter – rund ein Dutzend Herren im besten Alter – in die Kirche ein, aus einem Handy lassen sie dazu feierlich einen Gregorianischen Choral erklingen.

Ritterin Käßmann dankt für die „wunderbare Ehrung“

Der 77-jährige Wolfgang Illmer, der den wohlklingenden Titel eines Cancillers der Bruderschaft trägt, preist mit ernster Miene die Verdienste der Theologin: „Seit vielen Jahren ist sie mit Herzblut, Einsatzwillen und großem Zeitaufwand für die Allgemeinheit tätig.“ Auch Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann hält eine warmherzige Laudatio auf die „liebe Schwester Margot“. Dann ehren die Brüder Margot Käßmann, indem sie ihr „im Namen des Heiligen Apostel Jakobus“ die Medaille um den Hals hängen und ihr einen Mantel anziehen. „Der Mudzborgher Löwe möge dir Gesundheit und Glück bringen“, sagt Canciller Illmer.

Höflich dankt Ritterin Käßmann für die „wunderbare Ehrung“. Auf den Tag genau vor 20 Jahren war sie in dieser Kirche ins Amt der Landesbischöfin eingeführt worden. „Ich widme diesen Orden allen Menschen, die mir in den vergangenen Jahren Kraft geschenkt haben“, sagt sie. Gegen Ritter habe sie nichts: „Solange alles gewaltfrei bleibt, ist das okay.“

Im Jahr 2018 hatte die Bruderschaft den Vorsitzenden des Presse-Clubs, Jürgen Köster, geehrt. Wie tief die historischen Wurzeln der Mudzborgh-Brüder reichen, ist indes zweifelhaft. Denn die „älteste Bruderschaft Deutschlands“ wurde eigentlich erst 2009 gegründet.

Historiker spricht von „fantasievoller Zuschreibung“

Nach Auskunft des Stadtarchivs wird Mudzborgh, ein mittelalterlicher Name Misburgs, urkundlich erstmals 1365 erwähnt. „Der Bezug zu einer Bruderschaft findet sich aber nicht“, heißt es im Archiv, „und auch die Sekundärliteratur führt uns nicht zu Belegen einer mittelalterlichen Mudzborgh-Bruderschaft.“ Von einer solchen hat auch der renommierte Historiker Prof. Carl-Hans Hauptmeyer noch nie gehört: „Mit Heinrich dem Löwen hat sie historisch offenbar nichts zu tun“, sagt er. Dabei handele es sich wohl eher um „fantasievolle Zuschreibungen“.

Seine Bruderschaft sei eine „Wiedergründung“, erklärt Canciller Illmer. Der Misburger hat eine Chronik über seinen Stadtteil verfasst. In Archiven sei er dabei auch auf die Mudzborgh-Bruderschaft gestoßen. Diese habe sich um 1182 im Auftrag von Heinrich dem Löwen um die Pilgerrouten des Jacobswegs gekümmert. „Später ist sie leider in Vergessenheit geraten.“ Die heutigen Gewänder mit dem Jacobus-Kreuz seien historisch allerdings nicht belegt, räumt er ein.

In den vergangenen Jahren haben die Brüder ehrenwerte Projekte unterstützt: die Verlegung von Stolpersteinen, das Anschrauben heimatkundlicher Gedenktafeln und die Ehrung verdienter Mitmenschen. Nichts ist gut in Mudzborgh und anderswo; umso wichtiger ist da ritterliches Engagement. Ob sie nun 837 oder 10 Jahre alt ist – für ihr Wirken hat sich die Bruderschaft des allerhöchsten Segens versichert. „Unsere Mission wurde durch Papst Franziskus bekräftigt“, heißt es auf ihrer Homepage. Dieser hat die Ehrenrittermedaille auch schon bekommen. Am Rande einer Audienz im Vatikan. Ritterin Käßmann ist also in guter Gesellschaft.

Von Simon Benne