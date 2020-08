Mühlenberg

Es herrscht wieder lebendiges Treiben in der Ladenzeile an der Leuschnerstraße 40. Wo früher eine Kneipe war, verkaufen Shaban Mladenov und seine Angehörigen jetzt bulgarische Lebensmittel. Kürzlich eröffnete der Familienbetrieb das frisch renovierte und ausgebaute Geschäft Balkan-Market. Für den Mühlenberg ist das ein gutes Zeichen.

Häppchen zur Kostprobe

Ballons in den bulgarischen Farben Weiß, Grün und Rot schmücken an diesem ersten Tag den Pavillon. Mladenov empfängt mit Ehefrau Sevim und Tochter Shevval die ersten Gäste und Kunden. Sie bringen Blumen, Süßes und Glückwünsche. Mladenovs Eltern sind ebenfalls da, ein Bruder steht schon an der Kasse, es gibt Häppchen zur Kostprobe. Die Familie betreibt bereits ein Transportgeschäft. „Ein Lebensmittelgeschäft wollte ich schon länger aufmachen“, berichtet der Inhaber. Am Schollweg, nur knapp 300 Meter entfernt, habe das nicht geklappt. Mit städtischer Vermittlung kam die Familie Mladenov schließlich an die Eigentümergemeinschaft der Ladenzeile Leuschnerstraße.

Leerstand am Schollweg

Der baugleichen Pavillon am Schollweg bleibt leer: 2019 schloss dort eine Penny-Filiale zum Verdruss vieler Anwohner. Quelle: Manuel Behrens (Archiv)

Im baugleichen Pavillon am Schollweg bleibt dagegen vorerst noch das Licht aus. Wie berichtet, suchen eigens von der Stadt bestellte Gewerbeberater einen Nachmieter. Einen, der am besten den gesamten Komplex übernimmt und wieder einen Lebensmitteldiscounter eröffnet. 2019 schloss dort eine Penny-Filiale zum Verdruss vieler Anwohner, die angrenzenden Geschäfte standen schon länger leer. Auch am Schollweg sind mehrere Eigentümer beteiligt, darunter die Sparkasse. „Wir wollen dort ein neues Lebensmittelgeschäft und bitten die Stadt um rasches Handeln“, forderte der stellvertretende Bezirksbürgermeister Michael Dette in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Ricklingen.

Kein lärmender Nachtbetrieb

Ein neuer Discounter am Schollweg mit einem Warenangebot wie Penny wäre für Shaban Mladenov an der Leuschnerstraße keine zu fürchtende Konkurrenz. Mladenovs Sortiment ist dafür zu spezialisiert. Er bietet Lebensmittel vom Balkan an. „Vor allem Bulgarisches, aber ich habe auch ein türkisches Angebot“, sagt er. Mladenov weiß, dass er damit in Mühlenberg auf großes Interesse stoßen wird. Seine Familie wohnt selbst im Stadtteil und kennt die Bedürfnisse der Menschen, von denen viele ihre Wurzeln in Ländern des Balkan und der Türkei haben. Seine Nachbarn im Pavillon sind ein russischer Caterer samt Festsaal, ein Kiosk sowie ein kurdischer Friseursalon.

Balkan Market dürfte auch aus einem anderem Grund schnell Freunde finden in der Nachbarschaft: Das Geschäft hat nur tagsüber von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Jahrelang fühlten sich etliche Anwohner vom regen Nachttreiben der früher im Ladenlokal angesiedelten Bar 77 gestört. Das ging so weit, dass die Stadt seit 2017 mehrmals den Betrieb untersagte. Allerdings machten einfach neue Wirte genauso lautstark weiter wie zuvor. Dann schloss die Kneipe doch noch endgültig.

Von Marcel Schwarzenberger