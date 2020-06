Mühlenberg

Die Arbeiten für das neue Familienzentrum Beckstraße haben begonnen: Seit Kurzem bewegt großes Baugerät viel Material im Norden Mühlenbergs. Bis zum Sommer 2021 wird dort auf einer Lichtung eine neue Kindertagesstätte für rund 6,6 Millionen Euro errichtet. Acht Gruppen für Krippen- und Kita-Kinder soll der Neubau einmal aufnehmen. Ist er fertig, wird das nahe gelegene Containerdorf geräumt. Dort ist das Familienzentrum, das auch die Eltern aktiv in die Betreuungsarbeit einbindet, derzeit untergebracht.

Verhältnisse sollen verbessert werden

In den vergangenen Jahren kam viel Bewegung in die Kinderbetreuung Mühlenbergs, nachdem etliche Missstände immer deutlicher geworden waren. Es gab zu wenig Plätze, die städtische Kita im Wohnblock Canarisweg litt unter sozialen Missständen in der Nachbarschaft, das Außengelände musste wegen ständiger Vermüllung durch Anwohner sogar geschlossen werden. Die Stadt entschied sich daraufhin für große Lösungen. Eine davon war im Januar 2019 die Eröffnung des jüngsten städtischen Familienzentrums: Der Hort Canarisweg betreut seither knapp 60 Grundschulkinder in sieben Wohnungen am Canarisweg 21. Dieser Wohnblock gehört zu den insgesamt 216 Wohnungen am Canarisweg, die das Unternehmen Vonovia, wie berichtet, an das kommunale Wohnungsunternehmen Hanova verkauft. Der Eigentümerwechsel soll helfen, die Verhältnisse in den Hochhäusern zu verbessern.

Profil der Einrichtung bleibt erhalten

Für die jüngeren Kinder errichtete die Stadt bereits 2018 an der Beckstraße 36 eine Interimslösung – ein kleines Dorf aus blauen und gelben Containern. Mehr als 100 Kinder können dort in Krippe und Kita betreut werden. Das Familienzentrum Beckstraße arbeitet also längst auf Hochtouren. Es verfügt als Bewegungs-Kita über Gruppenräume, die Eltern kommen zu Fortbildungen in die Einrichtung, und der Außenbereich bietet Platz zum Spielen. Hinzu kommen Angebote, die auch mehrsprachig auf die Bedürfnisse von Familien mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln ausgerichtet sind. Mit diesem Profil will das Familienzentrum auch weiterarbeiten, wenn das eigentliche Zuhause fertig ist. Der Neubau entsteht keine 100 Meter vom Containerdorf entfernt.

Neubau der Grundschule Mühlenberg

Die Containeranlage an der Beckstraße wird auch nach dem Sommer 2021 noch gebraucht. Denn zu diesem Zeitpunkt startet an der benachbarten Leuschnerstraße mit Abriss und Neubau der Grundschule Mühlenberg ein weiteres Großprojekt. In dem Schulkomplex ist auch das Familienzentrum St. Maximilian Kolbe untergebracht – dessen gut 90 Kinder beziehen mit ihren Betreuern das Containerdorf an der Beckstraße. Und sie bleiben dort, bis die neuen Räume des Familienzentrums sowie die Schulsporthalle an der Leuschnerstraße fertiggestellt sind. Geplant ist dies für 2024.

Öffentlich-private Partnerschaft

Der alte Schulkomplex von 1965 ist für die wachsende Grundschule zu klein geworden und taugt nach Ansicht der Stadt nicht mehr für eine umfassende Modernisierung. Deshalb soll der Altbau verschwinden. Zunächst werden die Sporthalle und das Familienzentrum abgerissen; sie machen Platz für die neue Schule. Ist diese voraussichtlich 2023 fertig, ziehen die Schüler um. Dann wird der alte Schultrakt abgerissen, und der Bau von neuer Kindertagesstätte und neuer Sporthalle kann beginnen. All das läuft als sogenannte öffentlich-private Partnerschaft ( ÖPP), bei der ein Investor den Bau finanziert und die Anlage über mehrere Jahrzehnte hinweg an die Stadt vermietet. Derzeit läuft das Vergabeverfahren, bis zum Jahresende sollen sowohl der Investor als auch die genauen Baukosten feststehen.

Konzept für Sport gefordert

Mit den zwei Familienzentren und der neuen Grundschule werden am Mühlenberg die nächsten großen Investitionen nach dem Neubau der Leonore-Goldschmidt-Schule getätigt. Ganz kritiklos läuft das allerdings nicht ab: In der jüngsten Sitzung der Sanierungskommission Mühlenberg wurden einmal mehr Forderungen nach einem Sportkonzept laut. Wie berichtet, fürchten etliche Sportvereine den jahrelangen Verlust einer Sporthalle. Die Stadt kündigte eine Suche nach Ausweichmöglichkeiten an. „Aber bislang wissen wir noch nichts darüber“, mahnte Brigitte Hurtzig, die für die SPD in der Kommission sitzt. Auch der Schulsport selbst benötige zwischen dem Abriss der alten und der Eröffnung der neuen Halle eine Alternative. Die Stadt müsse zügig ein Konzept vorlegen, verlangte auch Bezirksbürgermeister Andreas Markurth.

Von Marcel Schwarzenberger