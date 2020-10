Hannover

Es war eine symbolträchtige Premiere: Offiziell wird Rainer Müller-Brandes erst am 11. Oktober in sein neues Amt als Stadtsuperintendent eingeführt. Doch schon an seinem ersten Arbeitstag zeigte der oberste Vertreter von rund 180 000 Protestanten in der Region am Donnerstagabend Flagge beim multireligiösen Friedensgebet in der Marktkirche. „Religion bewegt uns alle – wir sind Geschwister bei der gemeinsamen Suche nach Gott“, sagte er.

Coronabedingt konnten nur einige Dutzend Besucher am Friedensgebet in der Marktkirche teilnehmen. Quelle: Schaarschmidt

Vor dem Altar der Marktkirche präsentierte sich die ganze religiöse Vielfalt der Stadt: Eine Buddhistin und eine Muslimin, ein Christ und eine Jüdin, eine Hinduistin und eine Bahai sprachen nacheinander spirituelle Texte zum Thema „Freiheit und Verantwortung“ – und zeigten dabei, wie nah sich die Religionen in ethischer Hinsicht sein können.

„Jeder Mensch braucht Werte“

„Jeder Mensch braucht ein Wertesystem, in dem er zu Hause sein kann“, sagte die Muslimin Noura Atallah. „Wenn ein Mensch mit seinen eigenen Wurzeln vertraut ist, kann er andere kennen lernen und verstehen.“

Suche nach Frieden: Die Buddhistin Myriam Abdel-Rahman Scherif in der Marktkirche. Quelle: Schaarschmidt

Nach diesem Prinzip funktioniert die Kooperation der Religionen in Hannover. Seit 20 Jahren gibt es in der Landeshauptstadt jeweils im Oktober die Friedensgebete der Religions for Peace (RfP), im vergangenen Jahr setzte die Gruppe nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle dabei ein bewegendes Zeichen der Solidarität.

„Wir sind Geschwister“: Rainer Müller-Brandes auf dem Weg zum Friedensgebet. Quelle: Schaarschmidt

„Die Anfänge waren sehr diskussionslastig“, sagt Ali Faridi als Vertreter der Bahai. „Einige sahen es damals nicht gerne, dass Menschen zusammen mit Andersgläubigen in einer Kirche beten.“ Inzwischen haben solche Veranstaltungen in Hannover Tradition: Enger als in den meisten anderen Städten arbeiten die Glaubensgemeinschaften hier im Haus der Religionen zusammen, das derzeit umgebaut wird.

Von Simon Benne