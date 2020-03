Hannover

Hier liegen Schätze aus vielen Jahrhunderten: Porzellantassen stehen in Regalen, dazu kommen Gemälde und Möbel, Waffen und Textilien. Mehr als 30.000 Objekte lagern in den Depots der Museen für Kulturgeschichte. Diese Fülle erweist sich jetzt als Problem. Denn Hannovers Museen müssen im großen Stil saniert werden. Das Historische Museum schließt am 20. April für mehrere Jahre seine Türen, das Museum August Kestner ist derzeit schon geschlossen. Damit die Sanierung beginnen kann, müssten die Depots größtenteils geräumt werden. Doch damit wird es vorerst nichts werden – denn ein neuer Lagerplatz für die Preziosen hat sich bislang nicht gefunden.

Blick ins Museumsmagazin: Allein Hunderte Gemälde müssten beim Umzug verpackt werden. Quelle: HMH

„Wenn der Betrieb in den Museen weitergehen soll, brauchen wir so schnell wie möglich ein neues Zentralmagazin“, sagt Sammlungsleiter Andreas Fahl. Andernfalls könnten die Baumaßnahmen nicht beginnen – und Hannover würde im Jahr 2025 womöglich als Kulturhauptstadt ohne Museen dastehen.

Umzug ist ein Mammutprojekt

Auch der Personalrat hat bereits Alarm geschlagen und Tempo bei der Suche nach einem Standort angemeldet, die seit einem Jahr ergebnislos geblieben ist – zumal der Umzug der zerbrechlichen Museumsschätze sich als Mammutunternehmen darstellt. Aus einem internen Papier, das der HAZ vorliegt, geht hervor, dass die Museumsmitarbeiter für das Verpacken und Transportieren der Schätze Kosten von mindestens 750.000 Euro veranschlagen. Eine Kunstspedition müsste Hunderte, teils maßgefertigte Kisten bauen, allein 1500 Gemälde müssten fachgerecht verpackt werden.

Teile der Blankwaffensammlung des Historischen Museums sind bereits verpackt. Quelle: HMH

Ein Zwischenlagern der Schätze, wie sie teils von Ratspolitikern ins Spiel gebracht wurde, ist demnach keine Lösung: Der Transportaufwand würde sich dadurch verdoppeln, die Verwaltung rechnet für diesen Fall mit Mehrkosten von bis zu 700.000 Euro. Und mit jedem Transport wächst das Risiko, dass die fragilen Stücke beschädigt werden. Zudem müsste auch ein Zwischenlager aus konservatorischen Gründen klimatisiert sein; die Suche danach dürfte sich also ebenso kompliziert gestalten wie die Suche nach dem künftigen Zentralmagazin. „Der Aufwand würde sich nur für eine endgültige Lösung lohnen“, sagt ein Museumsmitarbeiter.

Seit Monaten schon stützen Gerüste die Decke im Historischen Museum ab, am 20. April schließt das Haus ganz. Quelle: Michael Wallmüller

In die Museen zurückkehren können die Schätze nach der Sanierung nicht, da die derzeitigen Magazinräume teils zu Technikräumen umgebaut werden. Die Zeit drängt auch deshalb, weil die Außenmagazine der Museen geräumt werden müssen: Der Mietvertrag mit einem Depot in Döhren läuft nur bis 2022, das Magazin in Vahrenheide ist eine ungedämmte Halle, die zudem schlecht klimatisiert ist.

Ursprünglich sollte das Historische Museum im Jahr 2023 frisch saniert wiedereröffnen – zwei Jahre, ehe Hannover womöglich den Titel Kulturhauptstadt tragen wird. Dass dieser Zeitplan zu halten ist, glaubt im Museum kaum noch jemand.

