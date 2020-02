Herr Schwark, wie verbringen sie in diesem Jahr den 29. Februar?

Ich feiere meinen 16. Geburtstag bei meiner Tochter in Warschau. Sie ist 29 Jahre alt und hat schon mehr Geburtstage erlebt als ich.

Sie sind einer jener 358 Hannoveraner, die am Schaltjahrestag Geburtstag haben und nur alle vier Jahre feiern können.

Ja, aber benachteiligt fühle ich mich deshalb nicht. Man hat dafür ja bei jeder Party gleich ein Gesprächsthema. Oft wird man gefragt, ob man sich jünger fühlt, als man ist, oder an welchem Datum man seinen Geburtstag in normalen Jahren feiert.

Und?

Ich feiere meist erst am 1. März. Vorher zu feiern soll ja Unglück bringen. Vielleicht stimmt das sogar: Als ich Kind war, hat ein Freund mir mal am 28. Februar gratuliert, und als er dann erfuhr, dass ich noch gar keinen Geburtstag hatte, hat er sein Geschenk wieder mitgenommen. Wir haben dann am Tag darauf zusammen gefeiert.

Frage an den Historiker Schwark: Warum gibt es Schaltjahre überhaupt?

Damit Sonnenjahr und Kalenderjahr nicht zu sehr voneinander abweichen. Das Sonnenjahr ist nämlich nicht genau 365 Tage lang, sondern 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden. Damit der Kalender dazu passt, braucht man alle vier Jahre einen zusätzlichen Tag. Den hat schon Julius Cäsar 45 v. Chr. in seinem Julianischen Kalender eingeführt.

Indem er den 29. Februar alle vier Jahre angehängt hat?

Fast. Genau genommen hat er eigentlich den 24. Februar verdoppelt. Im Kirchenkalender bemerkt man das bis heute daran, dass ein Matthias seinen Namenstag in Schaltjahren nicht am 24., sondern erst am 25. Februar feiert.

Dann leben wir heute noch nach Cäsars Kalender?

Nein. Dieser hatte nämlich einen Schönheitsfehler. Das Sonnenjahr war in Wirklichkeit gut zehn Minuten kürzer als das julianische Kalenderjahr. Bis 1582 hatte sich diese Differenz schon auf mehrere Tage summiert. Daher führte Papst Gregor XIII. in jenem Jahr einen verbesserten Kalender ein, den Gregorianischen Kalender. Ein paar Tage ließ er einfach ausfallen: Die Leute gingen am 5. Oktober ins Bett und standen am 14. Oktober wieder auf.

Und das haben alle mitgemacht?

Nein, besonders in den protestantischen Ländern wollte man dem Papst nicht folgen. Seit den Zeiten, in denen antike Priester die Termine für Saat und Ernte berechneten, gilt ja: Wer den Kalender hat, hat die Macht; er hat die Deutungshoheit über das Universum und seine rotierenden Himmelskörper. Über Jahrhunderte galten in Europa fortan zwei Kalender. Die Verwirrung war groß. So starben die Dichter Shakespeare und Cervantes beide am 23. April 1616 – obwohl Shakespeare seinen spanischen Kollegen um zehn Tage überlebte. Wissen Sie, was in Hannover am 28. Februar 1700 passierte?

Nein.

Nichts. Nicht nur nichts Besonderes, sondern gar nichts. Der Tag fiel einfach aus. Hannover stellte damals auf den Gregorianischen Kalender um, auf den 18. Februar folgte sofort der 1. März.

Wie präzise ist unser Gregorianischer Kalender denn?

Er ist relativ genau. Eine seiner Regeln besagt, dass ein Jahrhundertjahr – obwohl es eigentlich ja ein Schaltjahr sein müsste – eben doch kein Schaltjahr ist. Die Jahre 1800 und 1900 zum Beispiel waren keine Schaltjahre.

Dann haben Sie im Expo-Jahr 2000 also keinen Geburtstag feiern können, obwohl dieses durch vier teilbar war?

Doch, da war ich selbst überrascht. Denn auch von der Ausnahme gibt es eine Ausnahme: Wenn Jahrhundertjahre durch 400 teilbar sind, sind sie nämlich doch Schaltjahre. Sonst hätte ich zwischen 1996 und 2004 acht Jahre lang auf meine nächste Geburtstagsfeier warten müssen! Durch diese komplizierten Regelungen ist der Gregorianische Kalender schon recht präzise; bei ihm ist das Sonnenjahr nur etwa 27 Sekunden kürzer als das Kalenderjahr.

Das bedeutet … Moment … dass man etwa alle 3200 Jahre zusätzlich einen Tag ausfallen lassen müsste, um Sonnen- und Kalenderjahr wieder in Einklang zu bringen.

Richtig. Orthodoxe Kirchenvertreter haben 1923 vorgeschlagen, dass alle durch 400 teilbaren Kalenderjahre nur dann Schaltjahre sein sollen, wenn bei ihrer Teilung durch 900 ein Rest von 200 oder 600 bliebe. Das wäre noch genauer, dann müsste man nur noch etwa alle 44.000 Jahre einen Tag aus dem Kalender streichen.

Allerdings wäre das Jahr 2800 dann kein Schaltjahr mehr, und Sie müssten auf ihre Geburtstagsfeier verzichten.

Damit könnte ich leben. Und eins ist klar: Im Jahr 2800 zeigt das Historische Museum dann eine schöne Ausstellung über Kalender. Versprochen!

Neun neue Ehen und 358 Geburtstage in Hannover 358 in Hannover lebende Menschen können am 29. Februar Geburtstag feiern: Sie wurden zwischen den Jahren 1928 und 2016 am Schaltjahrestag geboren. Dabei handelt es sich nach Auskunft der Stadt um 180 Männer und 178 Frauen. Zwölf von ihnen werden vier Jahre alt und feiern folglich ihren ersten „richtigen“ Geburtstag. Elf Menschen, allesamt Jahrgang 1948, dürfen zum 18. Mal Geburtstag feiern und werden gewissermaßen volljährig. Wie Stadtsprecher Dennis Dix erklärt, gibt es im bevölkerungsstärksten Stadtbezirk Vahrenwald-List auch besonders viele Schaltjahres-Geburtstagskinder, nämlich 48. Am wenigsten, nur 16, sind es im Stadtbezirk Nord. Am 29. Februar werden in diesem Jahr neun standesamtliche Ehen geschlossen. Nicht viel mehr oder weniger als an anderen Sonnabenden auch. Doch mit dem Unterschied, dass die Vermählten nur alle vier Jahre ihren Hochzeitstag vergessen können. be

Von Simon Benne