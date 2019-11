Das Unternehmen Gerlach Wohnungsbau will 145 Wohnungen in Hannovers Nordstadt bauen. Geplant ist ein Anteil von 45 Prozent Sozialwohnungen – das geht weit über die vorgeschriebene Quote hinaus. Dennoch kritisiert eine Gruppe von Aktivisten dieses Ergebnis eines Bürgerdialogs. Die Nordstädter fürchten rasant ansteigende Mieten.