Es gibt da einen Hadith, einen Ausspruch des Propheten. „Führt keinen Kranken zu einem Gesunden“, soll Mohammed der Überlieferung nach gesagt haben. Und: „Lasse zwischen dir und einem Leprakranken einen Abstand von ein oder zwei Speerlängen.“ Es klingt, als wären solche Quarantänebestimmungen ganz für unsere Zeit gemacht. Und doch wird es für die rund 40.000 Muslime, die in Hannover leben, in den kommenden Wochen hart sein, diese zu beherzigen.

Wegen Corona geschlossen: Die Ayasofya-Moschee am Weidendamm. Quelle: Simon Benne

„Es wird ein trauriger Ramadan – so etwas hat es in der Geschichte des Islam noch nicht gegeben“, sagt Davut Toklu. Der Regionalvorsitzende der Milli-Görüs-Gemeinschaft steht im Gebetsraum der Ayasofya-Moschee am Weidendamm. Der große Saal ist menschenleer, die Moschee ist seit Wochen geschlossen, die Freitagsgebete sind ausgesetzt. Wenn der 54-jährige an den 30-tägigen Fastenmonat denkt, der am Donnerstagabend beginnt, ist ihm wehmütig zumute.

„Religion gibt vielen Kraft“

Bis zu 300 Menschen kamen in den vergangenen Jahren hier täglich zusammen, um gemeinsam zu beten und um beim sogenannten Iftar-Abendmahl im Hof der Moschee nach Sonnenuntergang zusammen zu essen. Politiker und Angehörige von Kirchengemeinden waren dabei regelmäßig zu Gast. „Das alles wird sehr, sehr schwierig werden“, sagt Toklu. Dabei gebe die Religion vielen Menschen Kraft im Kampf gegen die Pandemie: „Gerade in Zeiten der Krise muss der Durst der Seele gestillt werden.“

Gesperrt: Mehrsprachige Aushänge weisen darauf hin, dass die Ayasofya-Moschee derzeit geschlossen ist. Quelle: Simon Benne

Kirchenvertreter wünschen sich eine Lockerung der Gottesdienstverbote. Nach Beratungen mit Bund und Ländern wollen Vertreter der Religionsgemeinschaften in dieser Woche Konzepte vorlegen, wie Gottesdienste mit entsprechenden Hygieneregeln wieder möglich sein könnten. „Wir hoffen, dass wir Regelungen finden, nach denen wir eine gewisse Anzahl von Moscheebesuchern einlassen können, wenn diese genug Abstand halten“, sagt Toklu.

„Gemeinschaft fehlt“

Wie die meisten Muslime akzeptiert er die Beschränkungen jedoch anstandslos. Ob Juden, Christen, Muslime – die große Mehrheit aller Gläubigen folgt in der Krise anstandslos den Weisungen der Wissenschaftler. „Für religiöse Menschen ist es schmerzlich, ihre Gebetshäuser nicht betreten zu können“, sagt Arif Ahmad Khan, der Vorsitzende der Ahmadiyya-Moschee in Stöcken, „doch der Schutz von Menschenleben hat Vorrang.“ Auch in seiner Moschee steht das religiöse Leben still. „Das Gebet können wir auch zu Hause verrichten – und wir beten für alle Menschen, die von der Krise betroffen sind“, sagt er.

„Wir beten für alle Menschen, die von der Krise betroffen sind“: Arif Ahmad Khan, Gemeindeleiter der Ahmadiyya-Moschee. Quelle: Irving Villegas (Archiv)

Auch Mohammed Qureshi, Gemeindeleiter der Umma-Moschee in der List, hat die Gläubigen gebeten, daheim in den Familien zu beten. „Die Maßnahmen dienen unserem Schutz – und dennoch fehlt uns die Gemeinschaft“, sagt er. Schließlich ist der Ramadan nicht nur eine Zeit des Fastens und der intensiven Beschäftigung mit Gott, sondern auch der Verbundenheit untereinander.

Videostreams seien kein vollwertiger Ersatz, sagt der gebürtige Pakistaner. Im Islam seien Gebete auch körperliche Handlungen; das gemeinsame Verneigen, die Interaktion mit dem Vorbeter. „Das können soziale Medien nicht ersetzen“, sagt er. Selbst wenn eine begrenzte Anzahl von Besuchern irgendwann wieder in die Moscheen darf, werde in diesem Jahr alles anders sein als sonst: „Ein gemeinsames Essen und Umarmungen wird es kaum geben.“

Von Simon Benne