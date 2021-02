Hannover

Der Ballhof galt einst als „schönstes Hitlerjugend-Heim Deutschlands“. Davon zeugen bis heute eine sogenannte Sig-Runde, damals Emblem des „Deutschen Jungvolks“, und ein Sinnspruch des antisemitischen Dichters Georg Stammler an der Fassade des Gebäudeensembles. Jetzt haben die Staatstheater, die den Ballhof nutzen, dort auf eigene Faust eine Infotafel angebracht, die an dessen NS-Vergangenheit erinnert. Die Staatstheater wollten mit der Tafel ein Zeichen gegen das Vergessen setzen, heißt es in dem Text.

Aufmarschplatz für NS-Organisationen: der Ballhof war seit 1939 ein Heim der Hitlerjugend. Quelle: Historisches Museum Hannover

Die Tafel thematisiert die Geschichte des 1664 erbauten Ballhofs und geht auch darauf ein, dass hier seit 1939 die Hitlerjugend ihr Domizil hatte. Die in Stein gemeißelte Sig-Rune, die an einem Kapitell des denkmalgeschützten Ensembles prangt, gehöre heute ebenso wie die daneben angebrachte sogenannte Wolfsangel zur Liste verbotener Zeichen, heißt es auf der Tafel. Um die Wolfsangel, die auch in den Wappen der Kommunen Burgwedel und Wedemark zu sehen ist, gibt es immer wieder Diskussionen. Ob sie als NS-Symbol gilt, hängt unter anderem vom Kontext ab, in dem sie gezeigt wird.

Ein Spruch des von den Nazis gefeierten Dichters Georg Stammler an der Fassade des Ballhof-Ensembles. Quelle: Franson

Zugleich kritisieren die Staatstheater den Umgang der Stadt mit der Ballhof-Vergangenheit. Lange nachdem Kritik daran laut geworden war, hatte der Bezirksrat Mitte erst im Januar gefordert, die Symbole an der Fassade zu kommentieren. „Die Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover ist nun mit der Anbringung einer Infotafel beauftragt, was aber erfahrungsgemäß Jahre dauern kann“, heißt es in einer Mitteilung der Staatstheater. Die eigene Tafel solle nun die Zeit überbrücken, bis die Stadt eine „geeignete Form der längst überfälligen Aufarbeitung der Ballhof-Geschichte installiert hat“.

Relikt aus der NS-Zeit: Eine Sig-Rune mit Wolfsangel an der Fassade des Ballhofs. Quelle: Franson

Schon seit Jahren störten sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staatstheaters daran, dass dort unkommentiert NS-Symbole zu sehen sind. „Das ist ein geradezu unerträglicher Zustand, und es war längst überfällig, dass hier etwas unternommen wird“, sagt Schauspiel-Intendantin Sonja Anders: „Theater sind Orte der Demokratie.“ Dies bekräftigt auch Opernintendantin Laura Berman: „Dass wir tagtäglich in einem Gebäude arbeiten, welches Nazi-Symbole an der Fassade trägt, ist in nachvollziehbarer Weise für viele Mitarbeitende nicht akzeptabel.“

