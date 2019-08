Hannover

Erinnerungen sind unberechenbar. Manche Menschen verfolgen sie ein Leben lang. Manchmal aber blendet das Gedächtnis schreckliche Erlebnisse auch einfach aus und lässt sie gnädig ins Vergessen fallen. Vielleicht kann Michael Brown sich auch deshalb nicht mehr an den Tag erinnern, an dem er Hannover verließ. Gab es einen tränenreichen Abschied von seinen Eltern am Bahnhof? Drückte seine Mutter ihn noch einmal an sich, ehe sie ihn mit seiner kleinen Schwester Hannah an der Hand gehen ließ, um den Kindern so das Leben zu retten?

„Ich weiß erst wieder, wie wir in den Niederlanden an Bord gingen, und wie wir später in London an der Liverpool Street Station ankamen“, sagt Michael Brown. Später erzählte ihm jemand, dass seine kleine Schwester auf dem Kindertransport die ganze Fahrt über bitterlich geweint habe. Das war im August 1939. „Wie schrecklich unsere Eltern gelitten haben, konnte ich selbst erst ermessen, als ich später selbst Vater war“, sagt er.

Ein Fan von Reichsmeister 96

Nach genau 80 Jahren ist er nun an in die Stadt seiner Kindheit zurückgekehrt. Jetzt steht er vor dem schmucken weißen Haus am Königsworther Platz, in dem er lebte, als er neun Jahre alt war. Damals hieß er noch Franz Michael Schlesinger. „Dort war unsere Wohnung“, sagt er. „Vom Fenster aus habe ich Nazi-Aufmärsche beobachtet, mit Musik und Fahnen – als kleiner Junge fand ich das natürlich aufregend.“

Fan von Hannover 96: Michael Brown 1939 in Hannover. Quelle: Privat

Es gibt ein altes Foto, dass ihn hier mit einem Fußball in der Hand auf der Terrasse zeigt. „Ich war ein großer Fan der Reichsmeistermannschaft von Hannover 96“, sagt er. Einmal ging er sogar heimlich zu einem 96-Spiel, obwohl das für Juden verboten war. Und dann nahm sein Vater ihn eines Tages bei einem Spaziergang an der Herrenhäuser Allee bei der Hand. Er sagte ihm, dass er jetzt ein tapferer Junge sein müsse, weil er alleine mit seiner Schwester ins Ausland gehen müsse. „Schickt mir den ,Kicker‘ nach England nach“, bat der Junge.

Rund 10.000 jüdische Kinder durften Deutschland damals verlassen. Das britische Parlament hatte nach der Reichspogromnacht entschieden, sie aufzunehmen. Allerdings mussten ihre Eltern in Deutschland bleiben; die meisten von ihnen wurden später ermordet. Für eine Ausstellung vor vier Jahren haben Historiker recherchiert, dass mindestens 63 dieser Jungen und Mädchen aus Hannover kamen. Die Überlebenden, die sich bis heute „Kinder“ nennen, wurden durch die Entwurzelung oft schwer traumatisiert.

„Ich hatte ein gutes Leben“

Michael Brown spricht über sein Schicksal ohne jede Bitterkeit. Er lacht viel, wenn er in seinem feinen britischen Englisch von früher erzählt. Agil und lebendig wirkt der Herr mit den vollen, weißen Haaren. In London lebt er im dritten Stock, ohne Fahrstuhl. Ein junger Mann von 89 Jahren.

Er kam damals in eine liebevolle Pflegefamilie. „Wir haben bis heute Kontakt“, sagt er. Er ging zur Schule, zur Uni, wurde Finanzbuchhalter in großen Firmen, gründete eine Familie. Nach Hannover ist er jetzt mit Sohn Conrad und Schwiegertochter Nicole gekommen, auch seine Enkelinnen Maddy und Jemima begleiten ihn. „Nach einem traurigen Start hatte ich ein gutes Leben“, sagt er. In London und auch in Deutschland hat er schon vor Schulklassen von seinem Schicksal berichtet. „Ich bin ja dankbar, wenn ich etwas zurückgeben kann.“

Stolpersteine für die Eltern

Wie viele Überlebende besuchte Michael Brown mit seiner Familie die Gedenkstätte Ahlem. Auf deren Gelände wurden seine Eltern mit anderen Juden zusammengepfercht, ehe man sie im Dezember 1941 nach Riga verschleppte. „Wie genau sie starben, weiß ich nicht“, sagt er. Einen einzigen Brief hat er im Dezember 1939, als schon Krieg war, noch von ihnen bekommen. Seine Mutter schreibt darin, wie gerne sie ihre Kinder an sich drücken würde. In der Brühlstraße erinnern im Gehwegpflaster zwei Stolpersteine an Martin und Betty Schlesinger. Zwei Denkmale im Miniaturformat.

In der Brühlstraße erinnern Stolpersteine an Michael Browns Eltern. Quelle: Foto: Katrin Kutter

„Die Deutschen erinnern sich aufrichtig an ihre dunkle Vergangenheit“, sagt Michael Brown. Seine Muttersprache verlernte er damals in England binnen weniger Monate. Als Ruheständler meldete er sich dann aber zu Deutsch-Kursen an, und irgendwann kaufte er sich beim Pakistaner am Kiosk zum ersten Mal die „Zeit“. „Vor dem heutigen Deutschland habe ich großen Respekt“, sagt er. Seit einigen Jahren hat er sogar wieder die deutsche Staatsbürgerschaft.

Auch seine Reise nach Hannover ist eine Art Rückkehr zu den Wurzeln. Er ist mit einem besonderen Anliegen hierher gekommen. Er möchte auf genau der gleichen Route wie vor genau 80 Jahren nach England fahren. Per Zug und mit dem Schiff, vom Hauptbahnhof aus nach Holland und dann mit der Fähre nach Harwich. Er wiederholt die Reise, an die er kaum Erinnerungen hat. Natürlich weiß er, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann; diese Fahrt findet unter völlig anderen Bedingungen statt als damals. „Ich möchte aber meinen persönlichen Jahrestag mit meiner Familie begehen“, sagt er. „Ich möchte Revue passieren lassen, was damals geschah. Und ich möchte auf diese Weise meine Eltern ehren.“

