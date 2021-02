Im Juni vergangenen Jahres zerstörte ein Feuer eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-List. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den 34 Jahre alten Mieter der betroffenen Wohnung eingestellt.

