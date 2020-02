Hannover

Es hat etwas Erhabenes, wenn von einer so großen Menge eine so vollkommene Stille ausgeht. Eben noch haben die Glocken der Marktkirche geläutet, jetzt gedenken die Menschen auf dem Marktplatz mit einer Schweigeminute der Opfer des Anschlags von Hanau. Danach spielt der Pianist Claudio Lanz das melancholische Stück „River Flows in You“.

Rund 2200 Menschen sind nach Polizeiangaben an diesem nieseligen Freitagabend zur Kundgebung des Bündnisses „Bunt statt braun“ gekommen, um ein Zeichen gegen rechte Gewalt zu setzen und um ihre Solidarität mit den Opfern des rechten Terroranschlags in Hanau zu zeigen – die Veranstalter sprechen sogar von 3000 Menschen. „Rassismus ist keine Alternative“, steht auf einem Transparent.

„Omas gegen rechts“ bis AWO

Das Bündnis derer, die hier versammelt sind, ist breit. Von den „Omas gegen rechts“ über die AWO bis zum muslimischen Verband Schura sind zahlreiche Gruppen vertreten. Landesbischof Ralf Meister ist an der Marktkirche ebenso dabei wie Politiker verschiedener Parteien und von jüdischen und muslimischen Gemeinden. Es ist, als würde die Zivilgesellschaft angesichts von Hass und Gewalt zusammenrücken, um sich ihres Fundaments zu vergewissern – jener Werte von Menschlichkeit und Toleranz, ohne die es kein friedliches Zusammenleben geben kann. Muslime und Christen stehen auf dem Marktplatz neben Vertretern jüdischer Gemeinden. Rabbiner Gabor Lengyel lässt sogar den jüdischen Gottesdienst ausfallen. „Heute ist mein Platz hier“, sagt er.

Mehr als 2000 Teilnehmer haben sich am Freitag in der Altstadt von Hannover versammelt. Quelle: Nancy Heusel

Die Stimmung an der Marktkirche schwankt zwischen beklommener Trauer und fast trotzigem Kampfgeist. Es ist ein wenig wie im Januar 2015, als sich nach den islamistischen Terroranschlägen in Paris rund 19.000 Menschen versammelten, um gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Straße zu gehen. Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann etwa zeigt sich traurig und zornig. „Jeder Mensch ist wertvoll, jeder und jede ist ein geliebtes Kind Gottes“, sagt sie und zitiert das Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

„Wir sind viel mehr“

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) lobt in seiner Rede die Bereitschaft der Hannoveraner, sich zu engagieren. „Es ist gut, in einer Stadt zu leben, in der so viele Menschen bereit sind, gegen Unrecht aufzustehen“, sagt er unter dem Applaus der Besucher. Menschen müssten aufstehen gegen Rassismus, fordert Weil. „Wir sind viel mehr als die rechten Hetzer und Gewalttäter. Kein Fußbreit den Feinden der Demokratie in Deutschland!“ Es gehe um die Demokratie in Deutschland, sagt Weil. „Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Verfassungsschutz, der jetzt notwendig ist.“ Menschen müssten sich unabhängig von ihrer Herkunft sicher fühlen. Die AfD sei „Wegbereiter solcher Taten, wie wir sie gestern erlebt haben“.

„Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Verfassungsschutz, der jetzt notwendig ist“: Ministerpräsident Stephan Weil. Quelle: Nancy Heusel

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ist der nächste Redner. „Das Problem heißt Rassismus“, sagt er. 75 Jahre nach dem Ende des Nazi-Regimes lebten Menschen wieder in Angst in Deutschland. „Die Bedrohung ist für viele Menschen real – und das ist nicht hinnehmbar.“ Onay weiß, wovon er spricht. Auch er ist seit seiner Wahl zum Oberbürgermeister Beleidigungen und Bedrohungen ausgesetzt. Es sei nicht akzeptabel, wenn Menschen Angst haben müssten, wenn sie in die Synagoge oder in die Moschee gingen, sagt der OB mit türkischen Wurzeln. „Wir sind heute hier, um uns Hass und Hetze entgegenzustellen mit allem, was uns stark macht – mit Einigkeit und Recht und Freiheit.“

„Die Bedrohung ist für viele Menschen real – und das ist nicht hinnehmbar“: Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: Nancy Heusel

„Methode wie bei der NSDAP “

Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) greift die AfD frontal an. Die Partei habe nichts mit Demokratie zu tun, sie grenze Menschen aus und wolle die Demokratie zerstören, ruft er. „Die Methode ist die gleiche, mit der die NSDAP sich an die Macht gebracht hat. Wir müssen wachsam sein“, sagt Jagau – und ruft zum Kampf für die Freiheit auf. Auch Werner Preissner vom DGB zeigt sich betroffen von der Tat in Hanau. Zu lange habe man versucht, rechte Kriminalität herunterzuspielen. „Das Klima des Hasses muss mit aller Konsequenz bekämpft werden“, ruft der Gewerkschafter. Die AfD lasse in ihren Reihen Rassisten und Nazis zu, ihre Sprache schlage mehr und mehr in Gewalt um.

Stefan Klingbeil vom Flüchtlingsrat Niedersachsen nennt die Namen der Opfer von Hanau. Es wird wieder sehr still auf dem Platz, als er sie verliest. „Wir erinnern uns der Opfer“, sagt er.

Wenig später löst sich die Menge auf, die Demonstranten gehen nach Hause. Nachdenklich – und trotzig.

Lesen Sie auch

Von Simon Benne