Hannover

Man kann darin eine längst überfällige Sensibilisierung für diskriminierende Sprache sehen – oder ein Einknicken vor überzogenem politischem Moralismus: Nach fast 70 Jahren hat Bahlsen seine „Afrika“-Waffeln umbenannt. Seit Kurzem sind diese im Supermarkt unter dem Namen „Perpetum“ zu haben. Auch das Design der Packung wurde – wie bei anderen Bahlsen-Produkten ebenfalls – verändert. „Die Umbenennung ist im Rahmen unseres Relaunches erfolgt“, sagt Firmensprecher Sebastian Biedermann.

Seit fast 70 Jahren verkaufte Bahlsen „Afrika“-Waffeln – jetzt ist Schluss damit. Quelle: Simon Benne

Der Entscheidung war eine teils emotional geführte Debatte um Rassismus vorausgegangen. Bahlsen hatte die Marke „Afrika“ 1953 eingeführt. Doch als das Unternehmen zum Valentinstag 2020 in sozialen Netzwerken für die mit Schokolade überzogenen Waffeln warb, erntete es einen Shitstorm. „Ein brauner Keks, der Afrika heißt?“, fragte eine Nutzerin kritisch. Zahlreiche Stimmen warfen Bahlsen Alltagsrassismus vor.

„Teils negative Assoziationen“

Das Unternehmen beteuerte, dass ihm rassistische Gedanken fernliegen. „Der Name Afrika wurde ausgewählt, weil Afrika der größte Produzent von Kakaobohnen auf der Welt ist und der Name damit perfekt zu unseren voll schokolierten Waffeln passt“, erklärt Bahlsen. Doch die Wellen der Empörung ließen sich nicht mehr glätten. Die Firma versicherte schließlich, die Proteste ernst zu nehmen und an einer Umbenennung zu arbeiten – an einem Namen jenseits von Afrika.

Bahlsen hatte sich 2019 schon massive Kritik eingehandelt, als Firmenerbin Verena Bahlsen NS-Zwangsarbeit im Unternehmen verharmlost hatte. Später bat sie für die unbedachten Äußerungen um Entschuldigung.

Jetzt neu in Supermarktregalen: Bahlsens „Perpetum“-Waffeln. Quelle: Simon Benne

Der Bezug des angestammten Waffelnamens zum Rohstoff Kakao werde von vielen heute nicht mehr wahrgenommen, sagt Firmensprecher Biedermann. „Afrika“ habe „teils negative Assoziationen hervorgerufen“. Die Schokoladenfirma Stollwerck hatte den traditionellen„Sarotti-Mohr“ schon 2004 zum goldenen „Magier der Sinne“ umgewandelt. Auch die hannoversche Firma Machwitz sah sich bereits Vorwürfen ausgesetzt, weil ihr Firmenlogo drei schwarze Köpfe zeigt.

„Tradition und Moderne“

Die Umgestaltung diverser Bahlsen-Verpackungen, flankiert von einer großen Marketingoffensive, solle einen Auftritt schaffen, „der Tradition und Moderne vereint“, sagt Bahlsen-Chef Phil Rumbol.

Der neue Waffelname „Perpetum“ erinnert an das lateinische Wort für Ewigkeit („perpetuum“). „Wir hoffen, dass dieser Name ewig Bestand hat“, sagt Firmensprecher Biedermann. Auf der neu designten Packung ist die aus dem afrikanischen Land Ägypten stammende Tet-Hieroglyphe zu sehen – auch dieses traditionelle Bahlsen-Logo steht für Beständigkeit. Beim Gewicht hingegen setzt Bahlsen eher auf Flexibilität: Die alte „Afrika“-Packung enthielt noch 130 Gramm Waffeln, die neue „Perpetum“-Schachtel nur noch 97 Gramm.

Von Simon Benne