Hannover

Ein 20-jähriger Mann muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Hannover wegen versuchten Totschlags verantworten. Flavion H. ist angeklagt, am 5. Mai 2020 gemeinsam mit fünf anderen Männern – ebenso wie er Albaner – einen 35-Jährigen am Steintor mit zwölf Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben. Weil Zeugen schnell den Notruf wählten und das Opfer zeitnah in einer Klinik operiert wurde, überlebte es den Angriff. Der Angeklagte legte nach Verständigungsgesprächen im Gericht ein Geständnis ab; die Jugendkammer 2 sicherte H. eine Jugendstrafe zu, die sich zwischen drei Jahren drei Monaten und drei Jahren neun Monaten bewegen soll.

Täter war „voller Wut“

Die brutale Attacke fand an einem frühen Dienstagmorgen um 4.45 Uhr an einem Treppenabgang zur U-Bahn-Station Steintor statt. Wie Verteidiger Christoph Rautenstengel für seinen Mandanten erklärte, war H. an jenem Morgen betrunken und stand unter dem Einfluss von Kokain. Das spätere Opfer habe zunächst ohne Einwilligung des 20-Jährigen aus dessen Whiskeyflasche getrunken, nach einer verbalen Auseinandersetzung habe ihn der Ältere mit dieser Flasche angegriffen. Als Reaktion darauf habe ihm einer der fünf anderen Albaner, die auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera der Polizei zu erkennen waren, ein Messer zugesteckt, und damit habe H. dann – seiner Erinnerung nach nur wenige Male – zugestochen. „Ich war voller Wut auf diesen Typen“, ließ der Angeklagte das Gericht wissen.

Laut Staatsanwaltschaft hatten H. und seine Mittäter zunächst auf den 35-Jährigen eingetreten und -geschlagen. Dann soll der Angeklagte mit einem Springmesser zwölfmal auf das Opfer eingestochen und den Älteren im Oberschenkel, am Gesäß, im Rücken und an der Schulter getroffen haben; einer der Stiche verletzte einen Lungenflügel. Anschließend ließen die Täter das stark blutende, in Bewusstlosigkeit versinkende Opfer zurück.

H. stellte sich freiwillig

Weil H. zur Tatzeit 20 Jahre alt war und damit als Heranwachsender gilt, muss er sich vor einer Jugendkammer verantworten. Wie die Vorsitzende Richterin Monika Thiele sagte, sei der Angeklagte wegen großer Brüche in seiner Entwicklung tatsächlich nach Jugendrecht zu bestrafen. H. hatte in seinem Heimatland viele Jahre als Schlachter gearbeitet und war nach dem gewaltsamen Tod seines Bruders nach Hannover gereist, wo er keine Arbeit fand und schnell in die Drogenszene abglitt. Das Gericht hielt H. beim Abstecken des Strafrahmens zugute, dass er sich nach dem Verbrechen selbst gestellt hatte und die Tat gestand.

Am nächsten Verhandlungstag in zwei Wochen will die Kammer das Opfer befragen.

Von Michael Zgoll